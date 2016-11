Helene Fischer Live 2017/2018

.



Neue Ticket-Kontingente in allen Städten



23.+ 24.01.2018 Köln, LANXESS arena 27.+ 28.01.2018 Bremen, ÖVB Arena



Die Ticketnachfrage für die Helene Fischer Tournee 2017/2018 ist nach wie vor ungebrochen. Über 500.000 Tickets sind fast ein Jahr vor Start der Tournee verkauft worden.



Um noch mehr Fans die Möglichkeit zu geben, die neue Helene Fischer Live-Show, die in Zusammenarbeit mit 45 degress, dem Kreativteam von CIRQUE DU SOLEIL produziert wird, zu erleben, wurden vier weitere Shows in den Tourneeplan aufgenommen, der damit abgeschlossen ist.



Am 23. und 24.01.2018 wird es zwei zusätzliche Termine in Köln geben und damit insgesamt 7 Shows in der größten deutschen Konzerthalle. Neu im Tourplan ist Bremen, wo sich die Fans von Helene am 27. und 28.01. auf zwei großartige Shows freuen dürfen.



Aufgrund der Auflösung von technischen Sperrungen werden auch in allen anderen Städten kleinere neue Kontingente in den Verkauf gegeben.



Tickets für die Zusatzshows sowie die neuen Ticket-Kontingente, gibt es ab Mittwoch, den 23.11.2017 um 10.00 Uhr unter eventim.de oder an allen bekannten VVK-Stellen.

