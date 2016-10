Elvis in Concert 2017 / The Wonder Of You - europaweite Albumveröffentlichung

Im November 2016 startet in Großbritannien die weltexklusive Konzert-Tournee, die eine der unvergleichlichsten Stimmen aller Zeiten - begleitet von einem großen, klassischen Symphonie-Orchester - auf die Bühne bringt. In Deutschland haben Fans ab Mai 2017 die Chance, den Mann, der die Popmusik für immer geprägt hat und mit der unfassbaren Zahl von weltweit einer Milliarde verkauften Platten der meistverkaufte Solokünstler der Geschichte ist, auf der Leinwand zu erleben, während das Symphonie-Orchester live auf der Bühne Songs wie If I Can Dream und The Wonder Of You interpretiert. Priscilla Presley wird erstmals bei diesem ultimativen ELVIS-Konzertereignis als Stargast der Tournee „The Wonder Of You" dabei sein.



Am 21. Oktober 2016 erscheint europaweit das zugehörige Album The Wonder Of You: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra über Sony Music Entertainment. Das bemerkenswerte Album ist der Nachfolger des Erfolgsalbums If I Can Dream: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra, das weltweit die Spitze der Charts erreicht und mehr als 1,5 Millionen Exemplare verkauft hat.



Das Album The Wonder Of You stellt die unvergleichliche Stimme des legendären Künstlers Elvis Presley in den Mittelpunkt und unterstreicht sie mit opulenter Orchesterbegleitung. In den Londoner Abbey Road Studios unter der Regie der bekannten Produzenten Don Reedman und Nick Patrick aufgenommen, bietet das Album Elvis’ spektakulärste Originalperformances und erweitert sie um üppige neue Arrangements des The Royal Philharmonic Orchestra. Das Album widmet sich der gesamten Bandbreite der musikalischen Stile von Elvis – von Rock und Gospel bis Country und Balladen – und bietet sowohl heißgeliebte Presley-Klassiker als auch einige Überraschungen. Herausragende Tracks sind eine sinnliche neue Version von „A Big Hunk O’ Love", das herrliche „Amazing Grace", tiefempfundenes Gefühl in „Kentucky Rain", eine umwerfende neue Fassung des Klassikers „Always On My Mind" und das fröhliche, leichtfüßige „I’ve Got A Thing About You Baby".



„Ich glaube, dass wir ein Album gemacht haben, dass erhebend, einfühlsam, herzergreifend und fröhlich zugleich ist – so wie auch Elvis selbst war und für viele von uns immer noch ist", erklärt Don Reedman. „Sein Geist hat das zum geflügelten Wort gewordene ‘building‘ nie verlassen!"



„Elvis hat die großen, opernhaften Sänger immer gemocht", erinnert sich Priscilla Presley, Executive Producer von The Wonder Of You. „Wir haben uns oft über sein Interesse unterhalten, Material aufzunehmen, das es ihm ermöglicht hätte, auch in diesem Genre aufzutreten. Es ist aufregend, ihn auf diesem Album zu hören, wie er mittels der Magie der Abbey Road Studios mit dem weltbekannten Royal Philharmonic Orchestra performt. Er hätte diese Aufnahmen geliebt und ich bin sehr glücklich, dass wir diesen Traum für Elvis und seine Fans in Erfüllung gehen lassen können."



Bis heute gibt es nur sehr limitierte Einblicke in Elvis‘ Privatleben. Der Name Elvis Presley ist bis heute mit einigen der größten Hits und der Geschichte des Rock’ n Roll untrennbar verbunden.



The Wonder of You wird von Elvis Presley Enterprises produziert. Die Europa-Tournee produziert GEA Live, die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Kooperation mit Semmel Concerts Entertainment GmbH.



Elvis und Elvis Presley sind eingetragene Marken der AGB EPE IP LLC. Persönlichkeitsrechte: Elvis Presley Enterprises, LLC © 2017 ABG EPE IP LLC ELVIS.COM



The Wonder of You

ELVIS IN CONCERT 2017

Termine



15. Mai 2017 Berlin Mercedes – Benz Arena

16. Mai 2017 Oberhausen König-Pilsener Arena

18. Mai 2017 Zürich – CH Hallenstadion

20. Mai 2017 Frankfurt Festhalle

21. Mai 2017 München Olympiahalle

22. Mai 2017 Wien - AT Wiener Stadthalle



Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet

unter www.eventim.de (in der Schweiz auch unter www.ticketcorner.ch) sowie www.semmel.de.

Weitere Infos und Inhalte in unserem Online-Magazin unter

www.entertainmag.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren