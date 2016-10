Eine atemberaubende Show mit vielen Emotionen

Seit Wochen ist der KÖNIGpalast in Andrea Bergs Heimaststadt Krefeld ausverkauft und gestern Abend war es endlich soweit. Die Berg startete ihre große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, die noch bis Ende Februar 2017 andauern wird. Sie war die Königin der Nacht, die Drachenreiterin par excellence, die gemeinsam mit ihrem Publikum den KÖNIGpalast zum Beben brachte. Der Tourneename ist Programm, denn man konnte Andrea Berg an diesem Abend in ihre Seele schauen. Sie war berührt und berührte ihr Publikum gleichermaßen. Allein die Bühne, die sie gemeinsam mit ihrem Team schuf, ist beeindruckend und schwindelerregend: ihr 6,5m hoher und 19m langer Drache mit dem Namen „Spinnst Du“ umrahmte die Bühne und bettete die Künstlerin, Ihre Band und Tänzer in eine traumhafte Kulisse. Einmal stand sie auf dem Kopf ihres Glücksdrachen, im nächsten Moment war sie wieder unten am Boden. Sie schwebte, tanzte, rannte über die Bühne und sang. Andrea Berg ist pure Energie und nahm ihr Publikum mit auf eine fantastische Reise. Neue und alt-bekannte Hits präsentiert sie souverän und wurde stimmengewaltig von ihren Fans begleitet. „Diesen Moment, diesen Abend, habe ich viele Jahre herbeigesehnt, aber ich muss gestehen, ich hatte ein wenig Angst, zum ersten Mal in meiner Heimatstadt aufzutreten. Jetzt weiß ich, es waren Stunden, die ich nie mehr vergessen werde.“ Andrea Bergs Seelenbeben ist ein unvergessliches, dreistündiges Konzerterlebnis, das auch ihre Fans für immer in Erinnerung behalten. Sie ist die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte, berührt Millionen Menschen mit ihrer Musik und wird mit Rekorden und Auszeichnungen nur so überhäuft. Ihr aktuelles Album Seelenbeben wurde mit 3-fach-Gold in Deutschland und Platin in Österreich ausgezeichnet. Seelenbeben ist das erfolgreichste aller Alben laut Media Control-Charts im 1. Halbjahr 2016.

