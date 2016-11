BALBINA 2017 auf großer Tournee durch Deutschland und Österreich

Die deutsche Liedermacherin BALBINA ist im März und April 2017 auf großer Tournee durch Deutschland und Österreich. Karten gibt es ab sofort bei Ticketmaster und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Die Liedermacherin BALBINA stellt sich mit ihrer Musik Fragen über Fragen und nimmt uns mit auf eine Forschungsreise nach Antworten. BALBINA tastet sich pragmatisch an Rätsel heran, die ihr alltäglich begegnen. Forscht mit Worten, sucht die Antworten auf ihre Fragen in den Fragen selbst. Sie beobachtet ihre Umwelt und ihren Alltag akribisch, stößt auf interessante Details und Abläufe, die sie stutzig machen.



2015 sorgte BALBINA mit ihrem Album "Über das Grübeln" erstmalig für Furore und wurde von der Fachpresse als "die tollste Entdeckung seit langer Zeit im deutschen Pop" (Rolling Stone) gefeiert. Im Mai 2015 bekam sie schließlich die einmalige Chance, Herbert Grönemeyer als Support auf seiner Deutschlandtour zu begleiten, gefolgt von einer eigenen erfolgreichen Headliner-Tour im Herbst 2015.



Im Frühjahr 2017 kommt BALBINA nun zurück auf Tournee mit Konzerten in Wien und über 10 deutschen Städten. Zum Auftakt spielt sie am 10. Januar ein exklusives Konzert im Berliner RBB Sendesaal, gemeinsam mit dem deutschen Filmorchester Babelsberg.



präsentiert von Intro Magazin, Schall. Musikmagazin, Kulturnews und Vevo:

Fragen über Fragen Tour 2017



10.01.2017 // Berlin // Großer Sendesaal des RBB *

28.03.2017 // Dresden // Scheune

29.03.2017 // Leipzig // Werk 2

30.03.2017 // Erlangen // E-Werk

31.03.2017 // Stuttgart // clubCANN

02.04.2017 // München // Strom

03.04.2017 // AT-Wien // WUK

05.04.2017 // Heidelberg // Karlstorbahnhof

07.04.2017 // Köln // Luxor

08.04.2017 // Münster // Jovel

10.04.2017 // Hannover // Béi Chéz Heinz

11.04.2017 // Dortmund // FZW

12.04.2017 // Hamburg // Uebel & Gefährlich



*mit dem deutschen Filmorchester Babelsberg



Karten gibt es bei Ticketmaster und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Pressematerial finden Sie zum freien Download unter

www.selectiveartists.com/artists/balbina



Weitere Infos unter www.selectiveartists.com und www.facebook.com/selectiveartists

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren