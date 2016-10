Das Sekretariat der Kultusministerkonferenz und das Bildungsministerium der Republik Korea führen auch dieses Jahr wieder ein deutsch-koreanisches Bildungsforum durch. Das Forum findet morgen (Donnerstag, den 27.10.2016) im Hotel Pestana in Berlin-Tiergarten statt.



Vertreter der Ministerien, Historiker und Didaktiker aus beiden Ländern tauschen sich über verschiedene Aspekte im Kontext der Umgestaltung des Schulsystems nach der Wiedervereinigung in Deutschland aus: Welche rechtlichen und pädagogischen Rahmenbedingungen mussten hierbei berücksichtigt werden? Wie stellte sich der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern der ehemaligen DDR dar? Diese und zahlreiche weitere Fragen sollen im Rahmen des Forums diskutiert werden.



Die koreanische Seite hat mit Blick auf eine mögliche Vereinigung Nord- und Südkoreas ein starkes Interesse an den Erfahrungen, die Deutschland in diesem Bereich gemacht hat.



Die Kultusministerkonferenz (KMK) und die koreanische Regierung messen der bilateralen Bildungszusammenarbeit, insbesondere im Bereich der historisch-politischen Bildung, eine besondere Bedeutung zu. Formelle Grundlage hierfür ist die Joint Declaration of Intent zwischen der KMK und dem koreanischen Bildungsministerium, die im September 2014 in unterzeichnet worden ist.





