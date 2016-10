Neues Familienprogramm zum Start der Wintersaison 2016/2017 in der Ferienregion Seiser Alm

Am 7. Dezember 2016 ist es wieder soweit: Die Ferienregion Seiser Alm öffnet ihre Liftanlagen und Abfahrten für die Wintersaison 2016/2017. Neben 60 Kilometern Piste und Italiens bestem Snowpark erwartet große und kleine Wintersportler in der kommenden Saison ein neues Familienprogramm mit unterschiedlichen Events und Angeboten auf der größten Hochalm Europas und im Naturpark Schlern-Rosengarten.



Saisonstart mit großem Kinderfestival



Den fantasievollen Auftakt der neuen Saison bildet am 10. Dezember 2016 das Winter-Kinder-Festival auf der Seiser Alm. Die Hexe Nix – das Maskottchen der Region – lädt an diesem Tag die kleinen Gäste ein, mit ihr und vielen anderen ein fulminantes Hexenfestival unter freiem Himmel zu feiern. Neben vielen Spielen und einer Schatzsuche im Schnee warten auf die Kinder eine Bastelecke, Musik und viele weitere Überraschungen. Natürlich kommt beim Festival auch das Skifahren nicht zu kurz, denn die Hexe Nix und ihre Helfer stehen mit Rat und Tat zur Seite und verraten den kleinen Gästen viele gute Tipps zum Skifahren und für die Sicherheit im Schnee.



www.seiseralm.it/de/urlaub-suedtirol/highlights/16-winter-kinder-festival-mit-der-hexe-nix.html



Neues Familienprogramm ab Februar 2017



Familienabenteuer im Schnee: Vom 21. Februar bis 3. März 2017 bietet die Ferienregion Seiser Alm abseits der Pisten neue Erlebnisprogramme für Kinder an.



Bei der „Iglu-Experience" können kleine Abenteurer für ein paar Stunden in die Welt der nordischen Naturvölker eintauchen und lernen, wie man ein Iglu richtig baut, aus welchen Pflanzen sich ein bekömmlicher Tee zaubern lässt und wie man mit einfachsten Mitteln in der Natur zurechtkommt.



Junge Naturliebhaber kommen dagegen bei der „Spurensuche im Tschamintal" auf ihre Kosten. Welche Spuren hinterlassen Hase, Fuchs und Reh im Schnee und was fressen die Tiere im Winter? Das und noch viel mehr erfahren die Kinder bei einer spannenden Tour zusammen mit einem Ranger durch den Naturpark Schlern-Rosengarten.



„Was machen die Bauern im Winter?" ist das Motto des dritten Erlebnisprogramms für Familien, das im Naturparkhaus Tiers am Rosengarten angeboten wird. Kinder erleben hier eine alte Venezianer-Säge in Funktion, erfahren, wie Dachschindeln geschnitzt werden, und lernen Wissenswertes rund um das Thema Imkerei. So können die kleinen Gäste bei der Instandsetzung von Bienenhäusern und Wabenrahmen helfen und aus Bienenwachs selbst Kerzen ziehen.



Anmeldungen und nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Interessierte in den Informationsbüros Kastelruth, Seis, Völs am Schlern, Seiser Alm und Tiers am Rosengarten oder online unter: www.seiseralm.it/familienabenteuer.



Anmeldeschluss für jede Veranstaltung ist am Vortag bis 17:00 Uhr.



Familienfreundliche Angebote



Für alle schneebegeisterten Familien gibt es pünktlich zum Winteranfang in der mehrfach vom ADAC als „Top Familienskigebiet" ausgezeichneten Region zwei besondere Angebote: Mit dem Paket „Seiser Alm Familienskilehrer" können Familien vom 7. Januar bis 4. April 2017 in Begleitung eines Skilehrers einen Nachmittag lang gemeinsam auf Hexentour gehen. Der persönliche Begleiter gibt nicht nur der ganzen Familie wertvolle Tipps zum Skifahren, sondern erzählt auch Geschichten und Sagen rund um die Alm. Am Ende des Tages wartet auf die ganze Familie eine kleine Auszeichnung.



Vom 18. März bis 2. April 2017 können Kinder mit ihren Eltern mit dem „Seiser Alm Kids Special" im UNESCO Welterbe auf Entdeckungsreise gehen. Kinder bis acht Jahre bekommen Skipass und Unterkunft umsonst, Kinder bis 12 Jahre zahlen nur den halben Preis für die Unterkunft.



Weitere Informationen zu den Events, Angeboten und Unterkünften, Skipass-Preisen, Skischulen oder Verleihstationen im Internet unter: www.seiseralm.it/de/urlaub-in-den-dolomiten.html.

Über Seiser Alm Marketing

Die Seiser Alm ist mit 56 Quadratkilometern die größte Hochalm Europas. Zwischen sonnigen 1.800 und 2.300 Metern Höhe findet sich am westlichen Eingangstor der Dolomiten - seit Juni 2009 UNESCO-Welterbe - eine der faszinierendsten Natur- und Kulturlandschaften. Zusammen mit den Orten Kastelruth, Seis, Völs am Schlern und Tiers am Rosengarten bildet die Hochalm die Ferienregion Seiser Alm. Oberhalb der Orte, eingerahmt von den Dolomiten-Gipfeln des Langkofel, Plattkofel, Schlern und des Rosengarten und verwöhnt von jährlich 300 Sonnentagen, ist die Seiser Alm ein ideales Ziel für Winter- und Sommer-Sportler, Familien mit Kindern, Ruhesuchende und Genießer.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren