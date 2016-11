Heimelige Bergweihnacht und traditionelle Bräuche verzaubern die Südtiroler Gemeinde Kastelruth

Südtiroler Weihnachtstraditionen vor historischer Kulisse: Bereits zum 11. Mal laden die Kastelruther zur Bergweihnacht und lüften das Geheimnis regionaler Weihnachtsbräuche. Inmitten der verschneiten Bergwelt der Dolomiten locken heimische Köstlichkeiten, Glühwein und kreative Handwerkskunst in das gemütliche Bergidyll nach Kastelruth am Fuße der Seiser Alm.



Kastelruther Bergweihnacht im Lichterglanz



An drei Wochenenden im Dezember verwandelt sich der historische Dorfplatz von Kastelruth in eine leuchtende Festtagspracht. Lokale Produzenten stellen Weihnachtsstollen, traditionelle Tees und Kräuter sowie Punsch und Glühwein in die Auslage. Auch beliebte, regionale Süßspeisen wie Zelten, ein Weihnachtsgebäck mit Nüssen und kandierten Früchten, oder Kniakiachel, ein kreisförmiges, mit Marmelade gefülltes Hefegebäck, sind im Angebot. Herzhafte Küche aus der Region, von Kastelruther Bäuerinnen zubereitet, rundet das kulinarische Angebot ab. Zum Stöbern an den Ständen lädt neben den gastronomischen Köstlichkeiten auch die Südtiroler Handwerkskunst ein. Holz- und Krippenfiguren oder Kerzen, Häkelarbeiten und selbst gestrickte Sarner, Socken und Jacken spiegeln die Vielfalt der regionalen Traditionen wider. Die Bergweihnacht findet vom 8.12. bis 11.12., vom 16.12. bis 18.12. sowie am 23., 24. und 26.12.2016 statt. Am 9. und 10.12.2016 geben sich die Kastelruther Spatzen bei einem weihnachtlichen Konzert die Ehre.



Kastelruther Bauernhochzeit mit Hoazetkuchl



Eine weitere feste Größe im Winterprogramm der Ferienregion Seiser Alm ist die Kastelruther Bauernhochzeit, eine authentische und detailgetreue Nachstellung historischer Südtiroler Hochzeiten. Durch das Mitwirken der Teilnehmer, die mit Stolz die alten Trachten tragen und präsentieren, hat sich die Veranstaltung zu einer der prächtigsten Trachtenschauen Südtirols entwickelt. Höhepunkt der Bauernhochzeit ist der Hochzeitsumzug am 15.



Januar 2017 von St. Valentin ins Zentrum von Kastelruth. Das Brautpaar, in Tracht gekleidet, sowie die Patenkinder der Braut führen den prächtig geschmückten Pferdeschlitten-Zug an, dicht gefolgt von den Gästen, den sogenannten Marennern. Zur Tradition der Bauernhochzeit gehört im Anschluss an den Hochzeitsumzug auch das richtige Essen: Zum großen Hochzeitsmahl sind Umzugsteilnehmer und Zuschauer gleichermaßen eingeladen. Besonders beliebt sind bodenständige Gerichte wie Graukas mit Zwiebeln, das "Hochzeits-Pfandl" mit Butterbohnen und Kartoffeln oder auch das "Bauerngröstl" mit Speckkrautsalat. Bei deren Zubereitung halten sich die Kastelruther Köche streng an die Originalrezepte und Vorschriften der hiesigen Küchentradition. Am historischen Dorfplatz werden den Zuschauern die prachtvollen Trachten und deren Hintergründe erklärt. Bei traditioneller Musik und Hochzeitstänzen, die das Brautpaar und die Hochzeitsgäste aufführen, zeigen sich dem Besucher die Trachten in ihrer bunten Vielfalt.



Unvergessliche Urlaubserlebnisse: Wintersport und romantisches Dinner auf der Seiser Alm



Wer selbst die traditionellen Bräuche Südtirols kennenlernen möchte, kann dies während des Reisezeitraums 7.1. bis 2.4.2017 mit den Angeboten "Ski Experience Südtirol" verbinden. Das weite, hügelige Gelände der Seiser Alm, mit den Dolomiten, einem UNESCO Welterbe, am Horizont, ist ein Paradies für Wintersportfans jeden Alters. Wer nach einem anstrengenden Skitag Entspannung sucht, der wählt aus der "Ski Experience Südtirol" das "Almhütten Candle-Light-Dinner". In weiche Decken gehüllt und gewärmt von einer Tasse heißem Glühwein bringt eine Pferdekutsche die Urlauber bei einer romantischen Fahrt über die Seiser Alm bis zur Gostner-Schwaige. Dort wartet bei Kerzenschein und offenem Feuer ein feines Menü aus der Küche der berühmten Almhütte. Zum Nachtisch bereiten die Gäste zusammen mit Franz Mulser, Haubenkoch und Hüttenwirt der Schwaige, das perfekte Dessert zum romantischen Dinner zu. Das Abendessen kann, ebenso wie die weiteren Angebote der "Ski Experience", vor Ort in den touristischen Informationsbüros gebucht werden. Für das "Almhütten Candle-Light-Dinner" fallen Kosten in Höhe von 245 € für zwei Personen an.



Weitere Informationen zu den Events, Angeboten und Unterkünften, im Internet unter: www.seiseralm.it.



Details zu den Angeboten der "Ski Experience Südtirol" hier:



www.seiseralm.it/skiexperience



Hintergrundinformation:



Die Seiser Alm ist mit 56 Quadratkilometern die größte Hochalm Europas. Zwischen sonnigen 1.800 und 2.300 Metern Höhe findet sich am westlichen Eingangstor der Dolomiten - seit Juni 2009 UNESCO-Welterbe - eine der faszinierendsten Naturund Kulturlandschaften. Oberhalb der Orte Kastelruth, Seis, Völs am Schlern und Tiers am Rosengarten, eingerahmt von den Dolomiten-Gipfeln des Langkofel, Plattkofel, Schlern und des Rosengarten und verwöhnt von jährlich 300 Sonnentagen, ist sie ein ideales Ziel für Winter- und Sommer-Sportler, Familien mit Kindern, Ruhesuchende und Genießer.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren