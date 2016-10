Secret Escapes mit vier neuen TV-Spots - neue Kampagne integriert erstmals konkrete Reise-Angebote

Vergünstigte Luxusreisen im deutschen Fernsehen: www.SecretEscapes.de, das Online-Portal für bezahlbare Luxushotels und Traumreisen, zeigt ab sofort die ersten beiden von vier neuen Werbespots. Die Clips ergänzen die bekannte TV-Werbung, in der das Reiseunternehmen bisher für seine Marke und das laut Claim „am schlechtesten gehütete Geheimnis der Luxusreisebranche" wirbt.



Die neue TV-Kampagne umfasst insgesamt vier 20-sekündige Spots, die ab Mitte Oktober 2016 für sechs Wochen auf mehreren TV-Sendern gezeigt werden. In diesem Zeitraum sollen 50 Millionen Zuschauer erreicht werden. Ausgestrahlt werden die von der Londoner Werbeagentur Hatch Creative produzierten Spots auf den Sendern VOX, RTL, Welt der Wunder, n-tv, N24, Tele5, Sixx, Wettercom TV, ServusTV, TLC, Deluxe Music und zahlreichen Sky-Sendern.



Link zum TV-Spot „Island" von Secret Escapes: https://www.youtube.com/watch?v=Ws_nXK6EsKQ



Link zum TV-Spot „Amsterdam" von Secret Escapes: https://www.youtube.com/watch?v=7O3WkScaLxE



Im Gegensatz zum bisherigen Spot wirbt Secret Escapes nun erstmals in der Firmengeschichte mit konkreten Angeboten in seinen neuen TV-Clips. Die vorherige Fernsehwerbung, die auch weiterhin ausgestrahlt wird, setzt auf die Stärkung der Bekanntheit der Marke und Mitgliederakquise.



Ognjen Zeric, Geschäftsführer bei Secret Escapes Deutschland, zur Kampagne: „Unser Ziel ist es, die Menschen weltweit zum Reisen zu inspirieren. Wir wollen mit der Kampagne die Grundsätze von Secret Escapes einem breiten Publikum eröffnen. Wir erreichen dies, indem wir Angebote zeigen, die unsere Vielfalt an Reisezielen, unsere vergleichslosen Preisnachlässe und das breite Angebotsspektrum bei Secret Escapes widerspiegeln. Bei der Auswahl für die vier neuen Spots waren diese Kriterien ausschlaggebend. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Denn bei der Vielzahl unserer Angebote dürfte für jeden etwas dabei sein: vom Fünf-Sterne-Resort in Deutschland über das Top-Hotel in einer beliebten Metropole und einer echten Abenteuerreise bis hin zur Fernreise inklusive Flug und luxuriösem Strandhotel."



Dynamischer Marketingmix als Erfolgsrezept:



Das Unternehmen konnte in den vergangenen drei Jahren allein für den DACH-Markt mehr als 3,5 Millionen neue Mitglieder über seine TV-Werbung akquirieren. „TV-Werbung zählt zu den wichtigsten Marketingkanälen für uns. Das mag für ein Online-Unternehmen wie Secret Escapes auf den ersten Blick nicht plausibel erscheinen, bei uns hat sich der diverse und dynamische Marketingmix aus Social Media, Newsletter und TV aber als sehr erfolgreich erwiesen", sagt Ognjen Zeric. „Wir wünschen uns, dass sich viele Menschen durch die neue Kampagne inspiriert und von den außergewöhnlichen Angeboten angesprochen fühlen, damit sie schon bald eine passende Luxus-Auszeit genießen."



Hier zum Secret Escapes Island-Angebot aus dem neuen TV-Spot:



https://www.secretescapes.de/centerhotel-plaza-centerhotel-plaza-reykjavik-island/sale?bypass=08445a31a78661b5c746feff39a9db6e4e2cc5cf&preview=false&actualSaleId=36800



Hier zum Secret Escapes Amsterdam-Angebot aus dem neuen TV-Spot:



https://www.secretescapes.de/hampshire-hotel-american-amsterdam-amsterdam-netherlands1/sale?bypass=08445a31a78661b5c746feff39a9db6e4e2cc5cf&preview=false&actualSaleId=37311

Über Secret Escapes

Handverlesene Reiseangebote gibt es bei Secret Escapes zum exklusiven Mitgliederpreis mit bis zu 70 Prozent Preisnachlass. Secret Escapes arbeitet mit ausgewählten Reiseveranstaltern und Luxus-, Design- und Boutique-Hotels weltweit zusammen. Die außergewöhnlichen Reisen, zum Teil eigens für den Kundenkreis von Secret Escapes ausgearbeitet, sind zum Spezialpreis verfügbar. Dieser ist garantiert günstiger als alle vergleichbaren Angebote im Internet.



Mit 32 Millionen registrierten Mitgliedern weltweit ist Secret Escapes eine attraktive Plattform in der Reisebranche für die Präsentation in einem exklusiven Kundenkreis. Auch kurzfristig können Hotels und Veranstalter im geschlossenen Mitgliederbereich noch zahlreiche Buchungen erreichen.



Secret Escapes ist Europas Online-Marktführer von Luxushotel- und Reiseangeboten zu exklusiven Mitgliederpreisen. Secret Escapes ist aktuell aktiv in UK, USA, Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien, Niederlande, Spanien, Italien, Polen, Frankreich, Slowakei, Ungarn, Tschechien, Singapur, Hong Kong, Malaysia und Indonesien.



www.SecretEscapes.de



