Weitgehende Unterstützung bei der Beratungsdokumentation für Versicherungsvermittler

Das im September 2016 eingeführte Portal für Versicherungsmakler und -mehrfachvertreter zur Erstellung einer Beratungsdokumentation wurde aufgrund des großen Zuspruchs der Vermittler und den damit verbundenen Anwenderhinweisen nochmals erheblich verbessert und um zahlreiche vermittler- wie auch kundenorientierte Optionen erweitert.



Dokumentation ganz ohne Stift und Papier: Sofern der Vermittler sich den Empfang der Dokumentation vom Kunden bestätigen lassen will, kann dies mittels einer elektronischen Unterschrift geschehen. Gleiches gilt auch für die Unterschrift des Kunden im Maklervertrag und den etwaigen Anlagen wie Vollmacht, Kommunikations- und Datenschutzerklärung. Mittels eines QR-Codes in ELBE online wird ein Unterschriftsfeld auf dem Mobiltelefon oder einem Tablet erzeugt. Die mit dem Finger getätigte Unterschrift wird automatisch in die entsprechenden Dokumente in ELBE online übertragen.



Die Unterschrift des Vermittlers kann grundsätzlich als Datei hinterlegt werden, so dass auch diese bereits immer in den Dokumenten vorhanden ist.



Neben der Unterschrift kann auch das Logo des Vermittlers oder eine andere grafische Datei hinterlegt werden. Diese erscheint dann jeweils auf den erzeugten Dokumenten. Damit der Kunde die Dokumentation der Beratung jederzeit transparent und übersichtlich nachsehen kann, beinhaltet ELBE online ab sofort einen digitalen Kundenordner. Im Rahmen dieses elektronischen Zugangs kann der Kunde ebenso sämtliche Informationen (z.B. Prämie, Versicherungsscheinnummer, Ablauf, Versicherer etc.) zu seinen Versicherungsverträgen nachsehen, sofern der Vermittler diese angelegt hat.



Für seine Mitarbeiter kann der Vermittler nun einen eigenen Zugang anlegen und die einzelnen Kunden diesen zuordnen. Somit ist gewährleistet, dass Mitarbeiter auch nur Einblick in die erstellten Unterlagen ihrer jeweils eigenen bzw. von ihnen betreuten Kunden haben.



Weitere Informationen zu ELBE online erhalten Sie auf der Internetseite des SdV.

SdV Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV)

Mit über 4.300 Mitgliedsunternehmen zuzüglich deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt der SdV (www.sdv-online.de) zu den größten Berufsverbänden unabhängiger Vermittler und ist bundesweit tätig. Ein Schwerpunkt liegt neben der Interessenvertretung des Berufsstandes auf der Unterstützung bei der Erfüllung der verschiedenen gesetzlichen Anforderungen, die für unabhängige Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen bestehen. Seit Anfang 2016 versteht sich der SdV zudem auch als der Berufsverband von Vermittlern, die ihre Tätigkeit beenden und ihren Kunden-Bestand qualifiziert und für sich bestmöglich weitergeben wollen.

