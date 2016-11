Vorsorge gewinnt in unsicheren Zeiten an Bedeutung

Über 300 interessierte Gäste verfolgten das Referat "Vorsorge in stürmischem Umfeld - was tun?". Zwei Experten der Schwyzer Kantonalbank (SZKB), Patrick Schobinger, Leiter Private Vorsorge und Thomas Heller, Leiter Research informierten über die aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Vorsorge und Vermögensanlage.



Das Thema Vorsorge gewinnt, gerade in unsicheren Zeiten, an Bedeutung. Die Schwyzer Kantonalbank hat sich das aktuelle Umfeld zum Anlass genommen und zum öffentlichen Referat "Vorsorge in stürmischem Umfeld - was tun?" am 04.11.2016 in Pfäffikon und am 07.11.2016 in Brunnen eingeladen.



Patrick Schobinger, Leiter Private Vorsorge, erläuterte zu Beginn die aktuellen Herausforderungen wie demografische Entwicklung, steigende Lebenserwartung und sinkende Anlageerträge. Er stellte klar, dass aktives Handeln immer wichtiger ist und die Bedeutung der Selbstvorsorge weiter zunehmen wird. Zum Abschluss erläuterte er konkrete Handlungsoptionen um diesen Herausforderungen entgegen zu wirken. Er forderte die Zuhörer auf, sich frühzeitig und mit professioneller Unterstützung mit der eigenen Vorsorge zu befassen.



Thomas Heller, Leiter Research, beleuchtete die Herausforderungen und Chancen im aktuellen Anlageumfeld. Er stellte seine Aussagen in den Zusammenhang zur Vorsorge. Dabei zeigte er Wege auf, wie mit Geduld auch in stürmischen Zeiten eine gute Performance erreicht werden kann. Als interessante Anlagemöglichkeiten stellte er die Vermögensverwaltungsmandate sowie Strategie- und Vorsorgefonds der SZKB vor. Das spannende Zahlenmaterial untermauerte seine Aussagen eindrücklich.



Anschliessend an das Referat waren die Besucher zu einem Apéro eingeladen. Die Aussagen regten zum Nachdenken an und sorgten für spannende Diskussionen.

