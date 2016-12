Neuer Leiter der Filiale Muotathal der Schwyzer Kantonalbank

Rolf Gwerder ist seit Juni 2015 als Basiskundenberater in der Filiale Muotathal tätig. Als Einheimischer kennt er die Muotathaler und ihre Kundenbedürfnisse. Mit der abgeschlossenen Bankfachausbildung ist Rolf Gwerder bereit für diese neue Herausforderung. Er wird per 1. Januar 2017 die Filialleitung vom interimistischen Leiter Flavian Heinzer übernehmen.



Der Filialleiter, Rolf Gwerder und die Kundenberaterin, Maria Christen, werden im Kreditgeschäft durch den Einheimischen Sergio Gwerder verstärkt. Mit diesem Ausbau von Beratungskompetenz, kombiniert mit der Nähe zum Gewerbekundenzentrum in Schwyz, wird den Muotathaler Kundinnen und Kunden ein noch umfassenderer Service geboten.



Die SZKB gratuliert Rolf Gwerder zu dieser Ernennung und wünscht ihm bereits heute viel Freude und Erfolg in seiner neuen, herausfordernden Tätigkeit als Leiter der Filiale Muotathal. Gleichzeitig dankt sie Flavian Heinzer für die sechsmonatige interimistische Leitung der Filiale Muotathal.

