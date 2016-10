Der Kanton Schwyz in Zahlen 2016

Soeben ist die neuste Ausgabe der Publikation "Der Kanton Schwyz in Zahlen" erschienen. Die Schwyzer Kantonalbank hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft des Kantons Schwyz wiederum wichtige Schlüsselzahlen über den Kanton Schwyz zusammengestellt.



Die Ausgabe 2016 der von der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) jährlich herausgegebenen Publikation "Der Kanton Schwyz in Zahlen" ist erschienen. Dieses praktische Nachschlagewerk enthält wichtige Schlüsselzahlen über den Kanton Schwyz und dessen Bezirke und Gemeinden, wie beispielsweise zur Wohnbevölkerung, der Anzahl Arbeitsstätten, den Beschäftigten nach Wirtschaftssektoren, den Flächen der Gemeinden, der Steuerkraft pro Einwohner, dem Steuerertrag von natürlichen und juristischen Personen, den Stimmberechtigten usw. Weiter sind im aktuellen Zahlenspiegel ausführliche Informationen über die verschiedenen Wirtschaftszweige, Landwirtschaft, Banken, Bau- und Wohnungswesen, Mobilität und Verkehr, Tourismus, Gesundheitswesen usw. zu finden. Aussagekräftig sind auch die Angaben über den kantonalen Finanzhaushalt und das Volkseinkommen. Den kantonalen Angaben sind jeweils die gesamtschweizerischen Daten gegenübergestellt, was dem interessierten Leser aufschlussreiche Vergleiche ermöglicht. Dank der im Zahlenspiegel gewährten Kontinuität sind auch lehrreiche Vergleiche über eine Periode von mehreren Jahren möglich.



Auch dieses Jahr wurde die Broschüre in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft des Kantons Schwyz erstellt und kann auf der Website der SZKB unter www.szkb.ch/publikationen heruntergeladen werden. Sie erscheint auch gedruckt als handliche Publikation im gebundenen A6-Format und kann ab sofort bei jeder Filiale der Schwyzer Kantonalbank kostenlos bezogen werden.



Natürlich ist der Zahlenspiegel auch online verfügbar - in der Mobile Banking-App der Schwyzer Kantonalbank. Die App steht kostenlos im App Store und bei Google Play zur Verfügung. Weitere Informationen zur Mobile Banking-App sind zu finden unter www.szkb.ch/mobilebanking.

