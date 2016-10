Erfolgreichstes Jahr in der Firmengeschichte

Die Gruppe Schwan-STABILO, in fünfter Generation im Familienbesitz, erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 (Stichtag 30. Juni) den höchsten Umsatz der über 160-jährigen Firmengeschichte. Er konnte um mehr als 100 Millionen Euro auf 706,7 Mio. Euro gesteigert werden, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erstmals haben alle drei Teilkonzerne mit kräftigem Wachstum zum Gesamtergebnis beigetragen. Das Unternehmen hat sich konsequent in den Geschäftsfeldern diversifiziert und ist mit Standorten in 22 Ländern global vertreten. So gelang es bisher, relativ unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Jahr für Jahr kontinuierlich zu wachsen.



Für Konzerngeschäftsführer Dr. Jörg Karas steht fest: „Wir haben unsere Chancen optimal genutzt. Bei Kosmetik war es das generische Wachstum in vielen Produktfeldern. Bei STABILO gab der Markt der sonst langsam wachsenden Branche einen starken Schub, allem voran durch den weltweiten Ausmaltrend bei Erwachsenen. Und trotz eher stagnierender Entwicklung in vielen Outdoor-Märkten sorgten wir mit der Akquisition der Maier Sports Gruppe für zusätzliche Impulse."



Zur finanziellen Lage des Unternehmens, das zu hundert Prozent im Familienbesitz ist, gibt Martin Reim, in der Konzernleitung verantwortlich für Finanzen, ein klares Statement: „Wir haben im letzten Geschäftsjahr fast 70 Mio. Euro investiert und konnten diesen Betrag erneut vollständig aus Eigenmitteln stemmen. Wir werden weiter kräftig in unsere Zukunft investieren: bei Negativzinsen ist das die beste Lösung."



Im Ausblick auf 2016/2017 macht der geschäftsführende Gesellschafter Sebastian Schwanhäußer deutlich, „dass dieses außergewöhnliche Ergebnis die Messlatte für das kommende Geschäftsjahr sehr hoch setzt. Aber große Ziele motivieren auch."



Die Mitarbeiter-Anzahl wuchs um fast zehn Prozent: Weltweit sind es über 5.100, im Inland 2.232. An den beiden fränkischen Standorten Heroldsberg und Weißenburg arbeiten rd. 1.900 Mitarbeiter/-innen.



Die Ergebnisse im Einzelnen



Teilkonzern Kosmetik



Umsatz: Schwan Cosmetics hat im Geschäftsjahr 2015/2016 den Umsatz deutlich gesteigert. Dieser wuchs um 14,3 Prozent auf 364,3 Mio. Euro. Die Investitionen betrugen mehr als 30 Mio. Euro und flossen vor allem in die Entwicklung von neuen Produkten sowie in die Kapazitätserweiterung im In- und Ausland.



Produkte: „Mehr als eine halbe Milliarde Konsumentinnen setzen eine enorme Produktvielfalt voraus, zumal ihre Anforderungen immer individueller werden. Unser Anspruch ist es, für jede Frau dieser Welt die passenden Produkte zu kreieren", sagt Geschäftsführer Dr. Jörg Karas. Der Kosmetikstift hat sich in den letzten Jahren zum Wachstumstreiber der Kosmetikindustrie entwickelt. Schwan Cosmetics trug dank neuer Anwendungsfelder zu diesem Aufschwung maßgeblich bei. So kam Anfang des Jahres der weltweit erste Puder-Lidschatten in Stiftform auf den Markt. Dieser sorgt seitdem für gute Umsatzzahlen. Seit diesem Jahr gehören auch halalzertifizierte Kosmetikstifte zum Produktportfolio des Unternehmens.



Globales Netzwerk: Schwan Cosmetics ist mit zehn Tochtergesellschaften auf vier Kontinenten vertreten. Ein Jahr nach Eröffnung des Kompetenz-Zentrums in Murfreesboro, Tennessee (USA), zieht Schwan Cosmetics eine positive Erstbilanz: Die Produktion ist gut angelaufen und die Integration der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist abgeschlossen. Die Strategie, in allen wichtigen Kosmetikmärkten mit lokaler Produktion vertreten zu sein, zahlt sich auch in Mittel- bzw. Südamerika aus. Nach dem Ausbau des Standortes in Mexiko wurde dieses Jahr der Standort in Kolumbien erweitert.



Nachhaltigkeit: Schwan Cosmetics legt Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Mit seiner CSR-Strategie verpflichtet sich das Unternehmen zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mensch und Umwelt. Für dieses Engagement erhielt der Teilkonzern in den letzten Monaten zahlreiche Auszeichnungen der großen Kosmetikmarken weltweit. Seit September 2015 ist das Energiemanagement-System am Standort Heroldsberg ISO 50001 zertifiziert. In diesem Rahmen wurden bereits Energiesparmaßnahmen, etwa der Austausch von Kältemaschinen in den Produktionshallen und die Inbetriebnahme eines eigenen Blockheizkraftwerks, durchgeführt. Langfristig wird zudem die Standortversorgung auf Grünstrom umgestellt. Die CSR-Ergebnisse werden jährlich in einem umfangreichen CSR-Bericht vorgestellt.



Teilkonzern STABILO



Umsatz: Die Schreibgeräte-Sparte mit der Marke STABILO wuchs um fast zehn Prozent und erwirtschaftete 185,2 Mio. Euro (2014/2015: 169,7 Mio. Euro). Besonders die Absatzmärkte in Europa und Nordamerika trugen zur erfolgreichen Bilanz von STABILO bei.



Produkte: STABILO hatte früh auf den bis heute anhaltenden Ausmal-Trend bei Erwachsenen gesetzt und ein eigenes Malbuch zusammen mit Stiften in den Handel gebracht. Erste Erfolge gab es zudem in zwei Start-Up Feldern, die aus dem langjährigen Engagement im Feld Schreibenlernen entstanden sind. Horst Brinkmann, Mitglied des Board of Management und verantwortlich für Marketing, R&D und Sales bei STABILO International, erklärt: „Der Adult-Coloring-Trend ist ein bewusstes Gegengewicht zum heutzutage oft hektischen Alltag mit seinen digitalen Herausforderungen."



Bildung: Mit den beiden Divisionen „digi-vision" und „STABILO Education" konnte STABILO klare Akzente im Bildungssektor setzen. Dabei geht es einerseits um eine sinnvolle und ergonomische Handschrifterkennung mit digitalen Mehrwerten und andererseits um bessere Methoden zum Schreiben lernen. Seit Juni 2016 unterstützt eine neue Heftreihe von „STABILO Education" Vier- bis Achtjährige dabei, ihre Schreibmotorik spielerisch zu trainieren – bisher sind in dieser Reihe vier Übungshefte für die Vorschule und vier für die ersten beiden Klassen erschienen.



Digitalisierung: Der Erfolg von STABILO spiegelt sich auch in der Multi-Channel-Präsenz der Unternehmenssparte wider. So hat sich der STABILO-Online-Shop seit seiner Einführung im Frühjahr 2014 rasch als zusätzlicher Informations- und Vertriebskanal etabliert. Die Facebook-Seite von STABILO zählt aktuell über zwei Millionen Fans.



Teilkonzern Outdoor



Umsatz: Der Zukauf der Maier Sports Gruppe mit den Marken Maier Sports und Gonso führte beim Teilkonzern Outdoor erwartungsgemäß zu einem deutlichen Plus im Geschäftsergebnis. Die vier Marken (Deuter, ORTOVOX, Maier Sports und Gonso) erzielten einen Umsatz von 157,1 Mio. Euro, also eine Steigerung von 40,0 Prozent. Als wesentlicher Erfolgsgrund gilt der hohe Spezialisierungsgrad jeder einzelnen Marke.



Produkte: Bei ORTOVOX stand das vergangene Geschäftsjahr ganz im Zeichen zukunftsweisender Produktentwicklung: So bringt der Sportartikelhersteller im Winter 2016/2017 mit Avabag sein erstes eigenes Lawinenairbag-System auf den Markt. Die konstant hohen Absatzzahlen der ORTOVOX Mountainwear-Kollektion trugen weiterhin maßgeblich zur positiven Entwicklung des Teilkonzerns bei. Deuter setzt als Marktführer auf das bisher umfassendste Produktentwicklungsprogramm. Neu konzipiert ist u.a. eine Kletterkollektion sowie die erste komplette bluesign® Daunenschlafsackkollektion. Die Maier Sports Gruppe brachte eine PFC-freie Jackenkollektion auf den Markt.



Auszeichnungen: Erneut gab es für jede der vier Marken Branchenauszeichnungen. Hervorzuheben sind etwa der German Brand Award 2016 für Maier Sports sowie mehrere ISPO Awards 2016 für ORTOVOX.

