Ein Konzert mit festlicher Musik von Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Heinrich Schmelzer und Georg Muffat erwartet das Publikum am Samstag, 12. November im Festsaal von Kloster Irsee. Das österreichische Ensemble Salzburg Barock spielt Sonaten und Suiten in der einzigartigen Kombination mit Trompeten und Streichern. Virtuos, variationsreich, fürstlich und vor allem sehr unterhaltsam erklingen etwa historische Naturtrompeten. Auf dem Programm stehen die berühmte „Fechtschule“ , die „Nachtwächter-Serenade“, sowie Werke à due für zwei Trompeten von Biber.



Die Musiker von Salzburg Barock wecken großartige Musik aus ihrem Dornröschenschlaf. Im Reichtum weltlicher und kirchlicher Fürsten sind im Süddeutschen Hochbarock Ende des 17. Jahrhunderts prächtige Werke entstanden. Diesem Repertoire widmet sich das Ensemble, das schon durch seinen Namen die enge Verbundenheit mit der lebendigen barocken Kunst- und Kulturgeschichte Salzburgs zum Ausdruck bringt.



„Viva Austria“ gehört in die Reihe der Irseer Dîner-Konzerte, Beginn ist um 18 Uhr. Die Konzertkarten können im Vorverkauf oder an der Abendkasse für 22,- € (11,- € ermäßigt) erworben werden. Es sind noch wenige Restkarten vorhanden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren