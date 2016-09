Thriller-Lesung in Irsee

Mit dem kubanischen Pianisten Gonzalo Rubalcaba kommt am 6. November, 20 Uhr, ein hochgelobter und mehrfach ausgezeichneter Tastenvirtuose ins...

Kubanischer Tastenvirtuose bei "Jazz in Essen"

12:34 Uhr , Kunst & Kultur, Hotel Krauthof

Die Komische Nacht ist ein bekanntes Live-Comedy-Format in Deutschland. Doch in Ludwigsburg war sie bisher noch nicht. Das ändert sich in zwei...