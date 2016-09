sheego sucht bei "Curvy Supermodel" das Gesicht der anstehenden Denim Kampagne

Ab Anfang Oktober heißt es an fünf Dienstagen in Folge zur Prime Time „Neue Kurven braucht das Land". sheego ist mit an Bord und sucht als Markenpartner der neuen RTL II -Show „Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig." sein „Denim-Gesicht". In der am 25. Oktober ausgestrahlten vierten Folge bewerben sich die verbliebenen Teilnehmerinnen um einen echten Model-Job bei dem Hanauer Plus Size-Label sheego. Eine zweiköpfige sheego Jury wählt die ausdrucksstärkste Bewerberin aus, die den Markenkern, Freude an und durch Mode, am besten verkörpert und ihre weiblichen Kurven auch in Jeans perfekt in Szene setzt. Beraten wird die sheego Jury dabei von zwei Juroren des TV-Formats. Die Gewinnerin des Real Jobs wird Star der Denim-Kampagne der Marke für Herbst/Winter 2016/17.



Dass in jeder Frau eine selbstbewusste und ausdrucksstarke Schönheit steckt, beweist sheego, die Nummer eins unter den Große Größen-Spezialisten im Netz, bereits seit Jahren mit ihren mehrmonatigen PR-Kampagnen. Zuletzt suchte die Marke sehr erfolgreich Plus Size-Beauties für die dritte Auflage des „sheego Kurvenstars-Kalenders", der am 29. September 2016 in Hamburg präsentiert wird. Nun erweitert auch „Curvy Supermodel" das gängige Ideal und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit RTL II, da das Sendeformat perfekt zur Marke sheego passt. Die Teilnehmerinnen sind charismatische Frauen, die es lieben, ihre Kurven in Szene zu setzen – egal ob in Konfektionsgröße 40 oder größer", sagt Johan Godfried van der Blij, Geschäftsführer Einkauf sheego. Mit dem Konzept, auf natürliche Weiblichkeit statt auf schlanke Modelfigur zu setzen, füllt sheego nicht mehr nur eine Marktlücke aus, sondern spricht einen erheblichen Teil der Frauen in Deutschland an. Auf diese Zielgruppe setzt auch das neue RTL II-Format mit dem ersten TV-Wettbewerb für Plus Size-Models.



Dauerbrenner: Jeans, Jeans, Jeans



In den Mittelpunkt des Castings stellt sheego Denim – ein Thema der anstehenden Herbst-/Winter-Kampagne. Die Kandidatinnen haben die Aufgabe, sich in der sheego Slim-Jeans in Power Stretch Qualität kombiniert mit einer weißen Bluse zu präsentieren. Johan Godfried van der Blij und Caroline Jäger, Social Media Managerin bei sheego, unterstützen die prominente RTL II-Jury bei der Auswahl des Kampagnen-Gesichts.



Plus Size-Modevielfalt



sheego nutzt das neue Format und die Partnerschaft mit RTL II, um sich dem breiten TV-Publikum zu präsentieren, die Marke emotional aufzuladen und sich so weiter als Herstellermarke zu etablieren. „Die Show bietet uns eine optimale Plattform, uns als Marke mit dem kompletten Denim-Sortiment zu positionieren", stellt van der Blij heraus. In der Herbst/Winters Saison 16/17 interpretiert sheego den blauen Klassiker so facettenreich wie nie zuvor: mit Fransen, Patches, Destroyed Effekten, als Culotte, Flared Jeans oder High-Waist-It-Piece. sheego steht für vielfältige und trendorientierte Plus Size-Fashion auf allen Kanälen: Online, stationär über Shop-in-Shop-Flächen und Pop-Up-Stores sowie über Kataloge bietet das Label Frauen ab Größe 40 Trends und Mode-Highlights für jeden Stil und Typ.



Über sheego



sheego ist die Marke für die Zielgruppe der modeorientierten Frau ab Konfektionsgröße 40. Das Label sheego bietet in Katalogen, auf Shop-in-Shop-Flächen, sowie im responsiven Online-Shop aktuelle Fashiontrends und eine große Auswahl perfekt geschnittener aktueller Mode. Dazu kommen Wäsche, Bademode, Schuhe, Schmuck und passende Accessoires. In wechselnden Kollektionen präsentiert sheego mit den vier Eigenmarken sheego Trend, sheego Casual, sheego Style und sheego Class passende Outfits für jeden Trageanlass, modische Highlights, angesagte Styles sowie Kleidung bekannter Labels.



Die Marke sheego gehört zur Schwab Versand GmbH (Schwab Gruppe)



1954 von Friedrich Schwab gegründet, wurde der Schwab Versand 1976 mehrheitlich von der Otto Group übernommen. Heute gehören zur Schwab-Gruppe Universal- und Spezialversender in verschiedenen Ländern Europas. Als Vertriebskanäle nutzen die beteiligten Unternehmen nicht nur den klassischen Katalogversand, sondern auch Stationärgeschäfte und das Internet.

