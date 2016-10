Erster Adventsmarkt der Saison in der SCHUSSENRIEDER Erlebnisbrauerei

Vorweihnachtliche Stimmung im SCHUSSENRIEDER Bierkrugstadel: Bereits Ende November läutet der erste Advents- und Kunstmarkt der Saison die romantische und besinnliche Zeit in Oberschwaben ein. Liebevoll verzierte Stände mit vorwiegend traditioneller Handwerkskunst stehen am Samstag, 19. November von 10-17 Uhr und am Sonntag, 20. November von 11-17 Uhr im Mittelpunkt des vorweihnachtlichen Geschehens.



Adventsmarktfans finden an diesem Wochenende im Bierkrugstadel alles, was das Herz begehrt: Von Krippenfiguren über handgefertigte Puppen bis hin zu Goldschmiedearbeiten und attraktivem Baumschmuck. Viele Kunsthandwerker verlegen ihre Arbeitsstätte an diesem Wochenende in den Bierkrugstadel. So kann zum Beispiel einem Glasbläser über die Schulter geschaut werden. Insgesamt freuen sich über 40 Künstler auf die zahlreichen Besucher, die jedes Jahr zu diesem beliebten Markt kommen.



Eine weitere Attraktion in der Adventszeit ist der Pferde- und Krämermarkt am 25. und 26. November. Keine Schau, sondern ein echter Pferdemarkt: Über 150 Rösser aller Rassen und Größen stehen im Brauereihof zum Verkauf, während auf der Hauptstraße vor der Brauerei der Schussenrieder Krämermarkt zum Bummel einlädt. Am Freitag steigt ab 19 Uhr im Bierkrugstadel die beliebte Stadelgaudi mit Adi´s Hüttentrio.



Weitere Informationen erhalten Sie im SCHUSSENRIEDER Bierkrugmuseum, telefonisch unter 07583-404-11 oder im Internet unter www.schussenrieder.de

