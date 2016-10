Edle Rösser und Weihnachtsstimmung

Am Freitag, 25. und Samstag, 26. November lockt der Pferde- und Krämermarkt wieder Scharen von Pferdefreunden in den Schussenrieder Brauereihof.



Rund 200 Pferde, vom Arbeitspferd bis hin zum rassigen Sportpferd, warten auf neue Besitzer. Wie es bei einem echten Pferdemarkt in Oberschwaben Brauch ist, wird der Pferdekauf hier noch per Handschlag besiegelt. Die namhaften Händler reisen aus ganz Deutschland an. Hier trifft man die wahren Pferdefreunde. Besonders spannend wird es, wenn die Rösser den Kaufinteressenten in Schritt und Trab vorgeführt werden.



Zum krönenden Abschluss können Pferdefans den Freitagabend bei der „Stadelgaudi“ mit Adi´s Hüttentrio im Bierkrugstadel ausklingen lassen. Ab 19 Uhr wird hier bei freiem Eintritt und rustikalen Speisen getanzt und gefeiert.



Auch am Samstag ist für Stimmung und gute Laune gesorgt: bei der Wirtshausgaudi unterhält der „Neckarbua Fritz“ an seiner Quetschen in flotter Art sein Publikum. Im Gepäck hat er einen bunten Mix volkstümlicher Stimmungshits verbunden mit jeder Menge Lebensfreude. Der Eintritt ist frei.



Zeitgleich zum Pferdemarkt lädt der Schussenrieder Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz mit rund 20 weihnachtlich geschmückten Holzhütten zum gemütlichen Bummeln ein. Handwerklich gefertigte Sachen erfreuen die Herzen ebenso wie die zahlreichen Buden mit ihren weihnachtlichen Spezialitäten. Bläsergruppen sorgen am gesamten Wochenende für weihnachtliche Einstimmung und den passenden musikalischen Rahmen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: die Schussenrieder Gastronomen verwöhnen die Gäste mit Spezialitäten aus der Region.



Informationen beim Schussenrieder Bierkrugmuseum, Tel. 07583/404-11 oder unter www.schussenrieder.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren