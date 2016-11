HOT DOG (Arbeitstitel)

.



Regie: Torsten Künstler



Cast: Til Schweiger (Luke), Matthias Schweighöfer (Theo), Tim Wilde, Samuel Finzi, Heino Ferch, Lisa Tomaschewsky, Anne Schäfer, Christina Hecke, Paula Paul, u.v.m.



Drehbuch: Tripper Clancy, deutsche Adaption: Lo Malinke



Produzenten: Dan Maag, Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann



Produktion: PANTALEON Films GmbH



Koproduktion: Barefoot Films GmbH, Warner Bros. Film Productions Germany und Erfttal Film- & Fernsehproduktion GmbH & Co. KG



Dreh: 28.11.2016 - 31.01.2017 in Berlin und Umgebung



Gegensätze ziehen sich an - wie Theo und Luke. Während der Eine die Dinge mit den Fäusten klärt, löst der Andere sie mit seinem Grips. Und doch versuchen der ehemalige GSG 10- Polizist und einer, der bisher nur von der Spezialeinheit träumte, im Alleingang die entführte Tochter des moldawischen Botschafters zu befreien. Ohne Rücksicht auf Verluste und eine Schneise der Verwüstung nach sich ziehend, zerschlagen sie ein Netz aus Intrigen: Denn hinter der Entführung steckt viel mehr als eine bloße Lösegeldforderung.



Torsten Künstler gibt mit HOT DOG sein Regiedebüt und versammelt mit Schweiger und Schweighöfer die beiden Topstars des deutschen Kinos in den Hauptrollen gemeinsam in einem Film. Die Bildgestaltung liegt in den Händen von Markus Nestroy.



HOT DOG gibt dem Genre „deutsche Actionkomödie" eine ganz neue Facette, und wo Hirn und Bizeps mit viel Ironie zusammengehen, entsteht das neue Dream-Team des deutschen Kinos.



Die Dreharbeiten finden vom 28. November 2016 bis 31. Januar 2017 in Berlin und Umgebung statt. HOT DOG wird produziert von PANTALEON Films GmbH, koproduziert von Barefoot Films GmbH, Warner Bros. Film Productions Germany und Erfttal Film- & Fernsehproduktion GmbH & Co. KG, gefördert durch Medienboard Berlin-Brandenburg und FFF Bayern.



HOT DOG kommt 2017 im Verleih von Warner Bros. Pictures Germany bundesweit in die Kinos.



Schulze & Heyn FILM PR hat die Produktions-Pressebetreuung des Films übernommen, bei Fragen und Interviewwünschen können Sie sich jederzeit an Peter Schulze unter Tel.: 030 – 88 68 20 35, Email: schulze@film-pr.de wenden.

