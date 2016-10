Jung, frisch, urban und einzigartig: Fitters Footwear jetzt bei schuhplus "Wir passen schlichtweg perfekt zusammen"

Auswahl, Abwechslung und einzigartige Vielfalt: Als eines der führenden Versandhäuser für Schuhe in Übergrößen in Europa bietet schuhplus eine Kollektionstiefe an großen Damen- sowie Herrenschuhe, die jedes Schuhherz höher schlagen lässt. Klassische Marken wie Gabor, Mustang oder Josef Seibel gehören seit über zehn Jahren zum festen Sortiment des Übergrößen-Spezialisten und erfreuen sich kontinuierlich einer hohen Nachfrage, doch „Zeiten ändern sich und neue Impulse sind von entscheidender Relevanz“, erklärt Kay Zimmer, Gründer und Geschäftsführer von schuhplus – Schuhe in Übergrößen. Ein neuer Impulsgeber für schuhplus ist nun die junge, urbane Marke Fitters Footwear. „Ein Übergrößen-Brand mit viel Potenzial und Frische zugleich“, so Zimmer.



Gegründet im Jahre 2014, erfreut sich Fitters gegenwärtig bereits über einen sehr hohen Zuspruch. Das Ziel des Gründers Michael Müller war dabei klar definiert: „Ich wollte modische Damenschuhe in großen Größen für stilbewusste Frauen kreieren – und das zu einem attraktiven Preis. Diese Vision ging bestens auf, denn nach nun zwei Jahren haben wir eine Nachfrage erreicht, die unsere kühnsten Erwartungen deutlich übertroffen hat“, so der 26-jährige Unternehmer aus dem hessischen Herborn-Hörbach. Die Zusammenarbeit mit schuhplus ist für Müller ein strategischer Ansatz: „Mein Team und ich sind sehr froh, fortan mit schuhplus zusammenzuarbeiten. Beide Unternehmen haben sich außerordentlich dem Thema `Schuhe in Übergrößen` gewidmet. Wir haben einzigartige Designs. Schuhplus verfügt über ein einzigartiges Netzwerk. Wir passen schlichtweg perfekt zusammen." Das Portfolio von XL Fitters ist natürlich nicht nur im Webshop erhältlich, sondern auch im stationären Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen von schuhplus in 27313 Dörverden bei Bremen.



Ob Pumps, Stiefel oder Ballerinas. XL Fitters kreiert die Designs in Eigenregie und aktualisiert dabei regelmäßig das Sortiment, losgelöst von den branchenüblichen Sommer-Winter-Ausrichtungen. „Dadurch bleiben wir mit unseren Modellen top aktuell und können sehr schnell auf modische Veränderungen reagieren“, verdeutlicht Müller. Schuhplus-Chef Zimmer betont in diesem Zusammenhang den Mehrwert für den Übergrößen-Schuhmarkt. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden ab sofort mit über 60 Modellvarianten die Vielfalt von Fitters Footwear anbieten zu können, denn gerade das Segment der preisbewussten Lifestyle-Produkte jenseits der Standardgrößen wurde bisher stark vernachlässigt, trotz steigender Nachfrage. Ich bin mir sicher, die Resonanz unserer Kunden wird durchweg auf positives Feedback stoßen“.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren