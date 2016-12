Peter Schöffel neues Mitglied im Ski-Club Arlberg

Große Ehre für den deutschen Unternehmer Peter Schöffel: Der Chef der renommierten gleichnamigen Ski- und Outdoor-Bekleidungsmarke wurde kurz vor dem Heiligen Abend in den Ski-Club Arlberg aufgenommen. SCA-Präsident Josef Chodakowsky und Vorstandsmitglied Peter Mall sowie zahlreiche SCA Botschafter begrüßten das neue Mitglied im Arlberg Hospiz Hotel St. Christoph im feierlichen Rahmen des traditionellen Stammtisches. Ebenso wie Peter Schöffel gehört nun auch der Innsbrucker Jürgen Nairz, Geschäftsführer der Unternehmenstochter Schöffel Austria GmbH, zum illustren Kreis des Clubs, zu der auch Prominente wie Prinzessin Caroline von Monaco oder die holländische Königsfamilie zählen, aber vor allem sportliche Größen wie Karl Schranz und Mario Matt. Die enge Verbindung zwischen Schöffel und Skiclub zeigt sich auch in einer neuen Kooperation: Club-Angehörige erhalten zukünftig SCA-gebrandete Skibekleidung aus dem Hause Schöffel.



„Der Ski-Club Arlberg hat im Lauf seiner langjährigen Geschichte zahlreiche Impulse und Meilensteine für den alpinen Skisport und für den Tourismus am Arlberg gesetzt. Wir freuen uns, mit unserem neuen Mitglied Peter Schöffel einen langjährigen treuen Freund und Partner der Region für unsere Gemeinschaft gewonnen zu haben“, so Präsident Josef Chodakowsky bei der Verleihung der Mitgliedschaft, die stets zwei Bürgen aus den Reihen des SCA erfordert und „Liebe und Freude am Skisport und zum Arlberg“ voraussetzt.



Die bringen Peter Schöffel und sein österreichischer Statthalter Jürgen Nairz in großem Umfang mit. Das Familienunternehmen Schöffel – gegründet 1804 – aus dem bayerischen Schwabmünchen zählt zu den führenden europäischen Outdoor- und Skibekleidungsmarken. Als offizieller Ausrüster des ÖSV bereits in der achten Saison und zahlreicher namhafter Skiclubs und Skischulen, unter anderem in St. Anton am Arlberg, ist der geschäftsführende Gesellschafter Schöffel in der Wintersaison „Österreicher auf Zeit“ – was er während der Ski-WM 2017 in St. Moritz wieder unter Beweis stellen wird.



„Der Arlberg ist weltweit ein Synonym für sportlichen Skilauf auf höchstem Niveau“, betont Peter Schöffel, der das traditionsreiche Unternehmen in siebter Generation leitet. Der 54-Jährige, selbst ein leidenschaftlicher Skifahrer und Wanderer, freut sich sehr über die Mitgliedschaft. „Wir passen in unseren Werten und Lebenseinstellungen gut zueinander,“ so Peter Schöffel, der am Firmensitz in Bayern rund 190 Mitarbeiter beschäftigt und seinen eigenen Weg als Unternehmer geht. Dazu zählen nicht zuletzt Akribie bei der Produktentwicklung und Fertigung, sowie der Stolz auf die eigene Tradition und auf die wirtschaftliche Unabhängigkeit. „Hinter der Marke Schöffel stecken 211 Jahre Erfahrung.“ Das verbinde ihn mit dem Arlberg, wo er häufig auf den Skipisten unterwegs ist.



Der Ski-Club Arlberg zählt zu den ältesten und berühmtesten Skiclubs der Alpen. Im Jahre 1901 gegründet, ist er mit derzeit 8.207 Mitgliedern aus 61 Ländern auch einer der mitgliederstärksten Skiclubs in Europa.

Der Name Schöffel steht seit mehr als 200 Jahren für Qualität, Tradition und Innovation. Gegründet 1804 und heute in der 7. Generation von Peter Schöffel geführt, beschäftigt das international agierende Familienunternehmen mit Sitz im bayerischen Schwabmünchen rund 200 Mitarbeiter. Schöffel gehört in Deutschland zu den Marktführern unter den Herstellern funktioneller Outdoor- und Skibekleidung. Mit dem Claim "Ich bin raus" unterstreicht die Marke ihre klare Haltung als Bekleider all jener, die ihre Freizeit am liebsten sportlich in der Natur verbringen, ohne Leistungsrekorde aufstellen zu wollen. Schöffel ist Mitglied der Fair Wear Foundation, des Bündnis für nachhaltige Textilien sowie bluesign® systempartner und wurde 2016 vom Wirtschaftsverband Die Familienunternehmer als "Bayerisches Familienunternehmen des Jahres 2016" in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

