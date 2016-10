Schiffsreise mit der Volga Dream

Schnieder Reisen führt verschiedene Schiffsreisen durch Russland im Programm. Die Route zwischen St. Petersburg und Moskau gehört zu den Klassikern unter den Flusskreuzfahrten. Häufig wird Sie als Wolga-Kreuzfahrt benannt. Die Route führt jedoch nur in Teilen über die Wolga, sondern vielmehr von St. Petersburg über die Newa in den Ladogasee, über den Swir in den Onegasee, dann in den Weißen See und über die Scheksna in den Rybinsker-Stausee. Von dort gelangt man über die Wolga in den Moskau-Kanal und nach Moskau. Eine abwechslungsreiche Route mit unterschiedlichsten Landschaftseindrücken.



Schnieder Reisen hat die Tour auf Herz und Nieren geprüft. Der Mitarbeiter Bernd Strecker ist im August auf der Volga Dream mitgefahren. Sein Fazit ist durchweg positiv: „Die Ausflüge und Landprogramme vermitteln einen guten Einblick in die russischen Kultur, verschiedenste Bordangebote – Sprachkurse, Filme, Vorträge oder auch Kreativkurse – sorgen für abwechslungsreichen Zeitvertreib, das Essen ist hervorragend, die Angestellten stets höflich. Alles in allem eine sehr schöne, komfortable und interessante Reise. Neben den großen Städten St. Petersburg und Moskau hat mich besonders die Stadt Jaroslawl beeindruckt.“



Die 13-tägige „Flussreise Wolga Sinfonie“ führt von St. Petersburg nach Moskau (oder umgekehrt), kostet ab 3.050 Euro und ist buchbar über Schnieder Reisen. Sieben der Tage werden als Flusskreuzfahrt durchgeführt, die übrigen Tage verbringen die Teilnehmer in Moskau bzw. St. Petersburg und sind dort in zentrumsnahen Hotels untergebracht. Im Preis enthalten sind die Flüge, die Unterkunft, Vollpension während der Flusskreuzfahrt, ein umfangreiches Besichtigungsprogramm mit deutschsprachiger Reiseleitung, klassische Konzerte und diverse Vorträge an Bord.



Die MS Volga Dream wurde 2007 modernisiert und verfügt über 56 Nichtraucher-Kabinen bzw. Suiten mit großen Panorama-Fenstern, eine Sauna, einen Fitnessraum, eine Wäscherei, einen Kiosk, eine Bar und ein Restaurant. Kaffee und Tee stehen den Gästen rund um die Uhr zur Verfügung.

Über die Schnieder Reisen - CARA Tours GmbH

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen ist ausgewiesener Nordeuropa-Spezialist und bietet Reisen in das Baltikum mit den Ländern Estland, Lettland und Litauen, nach Polen, Russland und Kaliningrad sowie nach Irland, Großbritannien und Skandinavien an. Das Angebot reicht von geführten und individuellen Rundreisen über Auto- und Motorradtouren, Rad- und Wanderreisen, Städtereisen, Schienen- und Flusskreuzfahrten sowie Erholungsurlaub auf der Kurischen Nehrung bis zu Themen-Sonderreisen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren