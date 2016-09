Goldener Herbst im Baltikum

Der Herbst ist eine hervorragende Zeit für Aktivreisen und so bietet der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen noch eine individuelle Radreise durch Estland, Lettland und Litauen an. Die Radurlauber profitieren von den günstigen Preisen der Nebensaison.



Der Herbst ist eine ideale Zeit für Aktivreisen: Die Tage sind nicht mehr zu heiß, touristische Hotspots sind nicht überlaufen und die Reisenden können von den günstigen Preisen der Nebensaison profitieren. Der Reiseveranstalter und Radreisespezialist Schnieder Reisen führt in seinem Programm eine individuelle Radreise, die auch noch für September und Oktober buchbar sind.

Die Radreise „Kurische Nehrung und Memelland per Rad individuell“ kostet bei Abreise im September und Oktober ab 589 Euro inklusive Fähranreise, Unterkunft mit Frühstück und Kartenmaterial. Stationen sind Klaipeda, Palanga, Nida und die Kurische Nehrung sowie das Memelland. Die Tagesetappen sind nicht länger als 60 Kilometer und die Route weist kaum Steigungen auf, sodass die Reise auch für weniger geübte Radler gut zu schaffen ist. Die 10-tägige Tour wird mit den eigenen Rädern gefahren, die dank der Fähranreise problemlos mitgenommen werden können. Alternativ sind Leihfahrräder zubuchbar.



Bei allen individuellen Radreisen werden neben dem entsprechenden Kartenmaterial auch eine ausführliche Routenbeschreibung sowie die GPS-Daten der Tour vorab zur Verfügung gestellt.



Wer hingegen geführte oder individuelle Radreise für das nächste Jahr sucht, wird ebenfalls bereits auf der Internetseite des Veranstalters fündig.







Nähere Informationen sowie Katalogbestellungen bei:



Schnieder Reisen – Cara Tours GmbH

Hellbrookkamp 29

040 - 3802060

www.schnieder-reisen.de

Über die Schnieder Reisen - CARA Tours GmbH

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat sich seit der Gründung zu einem ausgewiesenen Nordeuropa-Spezialisten entwickelt. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren führt der Veranstalter Reisen nach Estland, Lettland und Litauen durch und war damit einer der Pioniere im Baltikum. Daneben finden sich aber auch Polen, Russland und Kaliningrad, Irland, Großbritannien und Skandinavien im Reiseprogramm. Das Angebot reicht von geführten und individuellen Rundreisen über Auto- und Motorradtouren, Rad- und Wanderreisen, Städtereisen, Schienen- und Flusskreuzfahrten sowie Erholungsurlaub auf der Kurischen Nehrung bis zu Sonderreisen zu den Themen Musik, Literatur oder Architektur. Darüber hinaus können über Schnieder Reisen auch Flüge, Fähren, Hotels und Mietwagen gebucht werden.

