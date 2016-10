Großes entsteht immer im Kleinen

Türkismühle. Die Pasta köchelt. Jetzt schnell den Parmesan reiben. Doch zuvor muss noch der Knoblauch geschält werden. Aber halt! Kommando zurück. Erst einmal aufs Neue das Rezept googeln. So geht es oft zu – in einer Küche ist das Alltag. Und wenn man hier nicht viel Platz zum Hantieren hat, stößt man schnell an seine Grenzen. Besonders kleine Küchen erfordern somit ganz viel Geschick, wenn es darum geht, den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Wie man kleine Räume perfekt in Szene setzt, das zeigt SCHMIDT Küchen und Wohnwelten mit seiner ausziehbaren Arbeitsplatte Work’n’Roll. Unsichtbar und raumsparend auf den Zentimeter genau in unterschiedlichen Abmessungen in die eigentliche Arbeitsplatte eingebettet und versteckt, tritt die Work’n’Roll nur bei Bedarf in Aktion. Herbeigezaubert aus der 78 Millimeter starken Schichtstoff-Arbeitsplatte wird so im Nu mehr Arbeitsfläche geschaffen. Das ist besonders bei kleinen Küchen von großer Bedeutung – wie bei der „Arcos Portland“ von SCHMIDT gut zu sehen. „Die auf Maß angefertigte Work’n’Roll hat eine Stärke von 40 Millimetern und Dickkanten von 1,4 Millimetern. Es gibt sie in den variablen Breiten von 50 bis 120 Zentimetern. In der Tiefe hat sie 50 Zentimeter. Die zusätzliche Arbeitsfläche ist in den Farbtönen und im Dekor identisch mit dem Hauptelement. Die maximale Traglast beträgt 20 Kilogramm“, erklärt Delphine Pfeiffer, die Produktmanagerin des deutsch-französischen Traditionsunternehmens. Oft sind es die unscheinbaren Dinge, die gerade den Kick und das Besondere ausmachen. So ist es auch mit dieser pfiffigen Innovation. Wird die Work’n’Roll nicht mehr benötigt, kann die zuvor vergrößerte Arbeitsfläche auch mit einem Handgriff wieder verstaut werden. Schwups, und schon ist sie verschwunden.



Da ist noch Platz nach oben!



Kochen geht heutzutage weit über die gewöhnliche Essenszubereitung hinaus. Es ist ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht und den Alltagstrott unterbricht. Und somit haben sich auch die Anforderungen an eine Küche gewandelt. Sie ist mittlerweile der Mittelpunkt und das kommunikative Herz des Hauses. Hier kommt die Familie zum Kochen, Essen und gemeinsamen Zeitvertreib zusammen. Doch nicht jeder lebt den Traum einer riesigen Wohnküche. Oberstes Gebot ist daher, Ordnung zu schaffen und cleveren Stauraum zu generieren. Damit auch in kleinen Koch-Paradiesen alle angesammelten Küchenutensilien ihren Platz finden, muss die komplette Höhe des Raumes ausgenutzt werden. Mit „Opti-Line“ bietet der fünftgrößte Küchenhersteller Europas eine Lösung, die optimal auf verwinkelte oder auch kleine Grundrisse passt. Hier wachsen die Hochschränke über die üblichen 205 Zentimeter auf bis zu 2,5 Meter hinaus, so dass sie mit der Decke abschließen können. Die klare, geradlinige Front füllt den Raum bis in den kleinsten Winkel aus. Dahinter verbirgt sich ein reinstes Stauraumwunder. „Geschirr, Gläser, Töpfe und Gewürze können problemlos in direkter Reichweite untergebracht werden. Und mit der Sockeltrittleiter im Fußsystem sind diese Dinge auch ganz leicht zu erreichen“, weiß Delphine Pfeiffer.



Kleine Küche ganz groß



Ist eine Küche eher klein, schmal oder verwinkelt? Prima! Dann sind die verschiedenen Vorratsschränke und Regale von SCHMIDT genau das Richtige. Diese können nämlich dank dem passgenauen Konzept „Perfect Fit“ nahezu jede Nische und Ecke ausfüllen. Mit diesen individuellen Maßanfertigungen gehören die allseits bekannten, nutzlosen Leerräume zur Wand der Vergangenheit an. Das Ergebnis bedeutet mehr Nutzungskomfort sowie Stauraumkapazitäten – und so lässt sich selbst der schmalste Raum gekonnt ausschöpfen. Hinter den Türen befinden sich komplett herausziehbare Innenschubkästen. Fein säuberlich geordnet reihen sich hier die Gewürzgurken an das Mehl und der Himbeeressig an das Olivenöl. So ist mit nur einem Griff alles zur Hand. Ein Platzheld mit Tiefgang ist auch das Konzept „Jumbo-Line“. Diese Seiten-, Hänge- und Unterschränke sind die tiefsten des gesamten Küchenmarktes. Durch die 47 Zentimeter Tiefe ergeben sich 30 Prozent mehr Stauraum. Mit diesen raumsparenden Lösungen von SCHMIDT kommt jede Mini-Küche richtig groß raus. Da kann man sich dann sicher sein, dass auch in Zukunft die besten Partys in der Küche stattfinden.

Über die SCHMIDT Küchen GmbH & Co. KG

Das 1934 gegründete Familienunternehmen SCHMIDT GmbH & Co. KG in Türkismühle gehört zur deutschfranzösischen SCHMIDT GROUPE.



Mit einem Umsatz von über 440 Millionen Euro in 2015 und rund 1.450 Mitarbeitern in der Industrie, sowie etwa 6.400 Angestellten im Handel ist die SCHMIDT GROUPE der fünftgrößte Küchenhersteller Europas. Das Traditionsunternehmen fertigt ohne Aufpreis auf den Millimeter genaue Möbel nach Maß. Für eine individuelle Gestaltung gibt es über eine Million Kombinationsmöglichkeiten.



Zudem kann SCHMIDT die Design-Herausforderungen im gesamten Wohnbereich lösen - das ist in dieser Vielfalt einzigartig auf dem deutschen Möbelmarkt. Insgesamt bieten weltweit 707 Händler und 59 deutsche Partnerhäuser unter dem Motto des ganzheitlichen Wohnens Küchen, Badmöbel und auf Maß gefertigte Wohnraumsysteme an.



SCHMIDT ist aktuell in 27 Ländern vertreten. Der Möbelhersteller erhielt 2016 für seine nachhaltige Firmenstrategie und sein gelebtes Öko-Konzept den renommierten Wirtschaftspreis Green Franchise Award.

