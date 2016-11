Das perfekte Paar: Ein Gruß aus der Profiküche

Ob Hackblock, Arbeitstisch oder Schneidebretter aus Holz, Kunststoff, Stein … Gerade bei der Zubereitung von komplexen Gerichten mit vielen unterschiedlichen Zutaten geht es nicht ohne eine perfekte Arbeitsfläche. Bei der Materialauswahl der Unterlage vertraut der Profi besonders gerne auf Granit. Wer aber nicht eine komplette Arbeitsplatte aus diesem Naturstein haben oder auch bezahlen möchte, für den bietet SCHMIDT Küchen und Wohnwelten eine praktische Lösung an: Den maßangefertigten Graniteinsatz Work’n’Cook. Auf dieser extra eingearbeiteten Vorbereitungsfläche lassen sich problemlos Zwiebeln schneiden, Kräuter häckseln, Pizzateig kneten oder auch schnell ein dampfender Topf mit Tomatensoße abstellen. Denn das edle Hartgestein ist besonders robust und widerstandsfähig. Und extrem flexibel ist die Work’n’Cook obendrein. Die 12 Millimeter dicke Granitfläche wird passgenau in die Arbeitsplatte integriert und schließt bündig mit deren Vorderkante ab. Auf diese Weise entsteht eine glatte Einheit. „Diese raffinierte Vorbereitungsfläche gibt es in variablen Breiten von 50 Zentimetern bis 1,2 Meter. Die Tiefe ist von 40 bis 75 Zentimetern wählbar. Zu verwenden ist die Work’n’Cook in Arbeitsplatten aus Schichtstoff mit 40 und 78 Millimeter Dicke mit geraden Kanten. Und die Wunschposition in seiner maßangefertigten SCHMIDT-Küche legt der Kunde ganz individuell fest", erklärt Delphine Pfeiffer, die Produktmanagerin des fünftgrößten Küchenherstellers Europas. Dieser clevere Küchenhelfer ist ein kleines Detail mit großem Nutzen. Er ist ein Paradebeispiel für ein besonderes Feature, das dem Anwender einen hohen Komfort bietet. Und die Work’n’Cook zeigt eindrucksvoll das Gespür des deutsch-französischen Traditionsunternehmens, wie durch Individualität jeder Standard durchbrochen und durch innovative Details eine perfekte Funktion geboten wird.



Qualität in Stein gemeißelt



Die Work’n’Cook verbindet Kreativität mit höchster Funktionalität. Denn diese Arbeitsfläche aus Granit ist immer zur Hand. So bleibt einem das Suchen nach den geeigneten Schneidebrettern oder den Topfuntersetzern ein für alle Mal erspart. Auch hält diese Neuerung aus dem Hause SCHMIDT allen Belastungen des Küchenalltags mit Bravour stand. Spitze Messer, scharfe Klingen oder scharfkantige Dosen. Das alles kann der Work’n’Cook nichts anhaben. Sie besticht durch ihre sprichwörtliche Härte und ist zudem besonders hygienisch. Und keine Sorge mehr bei verschütteten Flüssigkeiten: Es kann nichts in das Material eindringen. Die Granitplatte ist praktisch unverwüstlich, kratzfest, hitzebeständig und auch unempfindlich gegen Essig oder Alkohol. Auch ist die Work’n’Cook ganz sicher keine Pflege-Diva. Mit ein wenig Seifenwasser sind schmutzige Stellen im Nu verschwunden. Doch nicht nur diese Vorteile sprechen für sich. Durch die Maserung und Farben ist der Graniteinsatz ein echter Hingucker. Gerade die Symbiose aus dem dekorativen Naturstein und der warmen Ausstrahlung einer Holzarbeitsplatte sorgt für einen besonderen Stil in der Küche. „Die Übergänge zwischen den verschiedenen Arbeitsplatten-Materialien sind fließend. So bekommt das Herzstück des Zuhauses eine ganz persönliche Note", weiß Delphine Pfeiffer.



Die richtige Höhe für gesunde Rücken



Bei den Arbeitsplatten vom SCHMIDT Küchen machen die Kombination aus Funktionalität, Design und Komfort den großen Unterschied. So passen sich mit dem Konzept Evolution 130 die Küchenmöbel individuell der Körpergröße an. Mit seinen bis zu 16 verschiedenen Arbeitshöhen bekommen die Unterschränke mit einer zusätzlichen Schublade rund 33 Prozent mehr Staufläche. Das bedeutet: Mehr Platz für Geschirr, Gewürze oder Vorräte. Die Höhe kann durch die verschiedenen Stärken der Arbeitsplatten und Sockelblenden millimetergenau eingestellt werden. Ständiges Bücken und die damit verbundenen Rückenschmerzen gehören mit Evolution 130 der Vergangenheit an. So entsteht in der Küche eine neue Dimension für mehr Ergonomie, Stauraum und Symmetrie.

