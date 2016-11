Gault Millau zeichnet drei Restaurants von Schloss Elmau aus

17 Punkte und somit 3 Hauben vergab der renommierte Restaurantführer Gault Millau an das Luce d´Oro im Schloss Elmau, das eine Autostunde südlich von München liegt. Das authentisch thailändische Restaurant Fidelio und das auf italienische Küche und Grill spezialisierte Summit im Schloss Elmau Retreat schneiden mit jeweils 15 und 14 Punkten ebenfalls hervorragend ab. Der Gault Millau gilt zusammen mit dem „Guide Michelin" als der wichtigste Restaurantführer Deutschlands.



Im Mittelpunkt des umfangreichen gastronomischen Angebots des Resorts steht das mit einem Michelin Stern sowie 17 Gault Millau-Punkten ausgezeichnete Luce d’Oro. Das Team um Chef de Cuisine Mario Paecke und Culinary Director i/c Mario Corti überrascht mit deutsch-französischer und saisonaler Haute Cuisine. Auf der Karte stehen Gerichte wie geschmorte Rinderschulter mit gefüllten Spitzrouladen oder Steinbutt mit süß-sauer eingelegter Quitte. Begleitet werden die Köstlichkeiten von deutschen und internationalen Spitzenweinen, für deren Auswahl Chef Sommelière Marie-Helen Krebs zuständig ist.



Qualitativ stehen das Fidelio und das Summit dem Luce d´Oro in nichts nach. Das Fidelio bietet thailändische Hochküche mit einer umfassenden à la carte Auswahl, in der Klassiker wie Tom Kha Gai oder das Nudelgericht Pad Thai Goong serviert werden. Thai-Köche aus Bangkok sorgen im Fidelio für das authentische Geschmackserlebnis und werden dafür vom Gault Millau mit 15 Punkten bewertet. Mit der Eröffnung des Retreats kamen mit dem Tutto Mondo und dem Summit zwei weitere Restaurants zu dem kulinarischen Angebot hinzu. Unter Sebastian Haverkemper, Chef de Cuisine Retreat, erhielt das Summit nun 14 Punkte im Gault Millau. Das Summit steht laut dem Restaurantführer „für eine lebendige und zeitgemäße Gastronomie mit Schwerpunkten auf Italien und edlen Steaks vom Grill."



„Es ist eine tolle Auszeichnung gleich mit drei Restaurants im Gault Millau vertreten zu sein und wir sind stolz, dass wir mit unserem gesamten kulinarischen Konzept eine so tolle Resonanz finden", zeigt sich Dietmar Müller-Elmau begeistert. „Dass wir die 17 Punkte im Luce d´Oro gehalten haben, ist eine ausgezeichnete Leistung, die ohne das Team nicht möglich gewesen wäre", setzt Mario Corti, Culinary Director i/c, fort. Der 39-Jährige ist für 130 Mitarbeiter in den fünf Küchen und insgesamt zehn Restaurants der zwei Hotels verantwortlich.

Schloss-Elmau GmbH & Co. KG

SCHLOSS ELMAU liegt 100 km südlich von München und 1.000 Meter über dem Meer im vielleicht schönsten Tal der Bayerischen Alpen. Es wurde 1916 von dem Philosophen Dr. Johannes Müller als kulturelle Begegnungsstätte erbaut, 2005 nach einem Großbrand weitgehend abgerissen, 2005-2007 von seinem Enkel Dietmar Müller-Elmau als Luxury Spa & Cultural Hideaway und Mitglied der Leading Hotels of the World mit anspruchsvoller Architektur wiederaufgebaut und seither vielfach als eines der weltbesten Hotels ausgezeichnet. Seit 21. März 2015 bietet das Schloss Elmau Retreat, ein weiteres Fünf-Sterne-Superior Hotel mit 47 Suiten, zwei Restaurants und Lounges, Bibliothek und Terrasse sowie einen Spa mit Yoga Pavillon, weitere Rückzugs- und Nutzungsmöglichkeiten. Im Juni 2015 fand der G7-Gipfel in Schloss Elmau statt. Schloss Elmau bietet reisenden Ästheten heute ultimativ zeitgemäße Spa-Kultur und darüber hinaus ein kulturgeschichtlich bedeutsames und weltweit einzigartiges Kulturprogramm mit einigen der berühmtesten Künstler unserer Zeit. Am 11. Juni 2016 feierte Schloss Elmau sein 100-jähriges Jubiläum mit einigen der größten Künstler und Autoren unserer Zeit.

