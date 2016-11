Weltklasse in Baden-Baden und Bremen

Am 19. und 20. November finden die 3. und 4. Runde der Schachbundesliga--Saison 2016/17 statt. Dabei kommt es zu einigen Spitzenkämpfen in Baden-Baden und Bremen. Der Favorit auf den Titel, die OSG Baden-Baden, empfängt zu Hause die starken Teams aus Schwäbisch Hall und Dresden. Insbesondere die Kämpfe gegen Hall waren in den letzten Jahren reich an Höhepunkten. Der deutsche Meister, SG Solingen, trifft am Samstag auf Bremen, die zusätzlich am Sonntag gegen Mülheim antreten müssen. Gespielt wird außerdem in Berlin und Trier.



In Baden-Baden findet der Spitzenkampf des Wochenendes statt. Die OSG Baden-Baden trifft auf den SK Schwäbisch Hall. In den zwei letzten Spielzeiten gehörte diese Auseinandersetzung zu den größten Höhepunkten und man darf auch dieses Mal von einem hochklassigen Match ausgehen. Je nach Aufstellung kann auch Dresden für den Titelfavoriten gefährlich werden. Für die Fans in Baden-Baden ist ein Wiedersehen mit Liviu-Dieter Nisipeanu wahrscheinlich, der jahrelang an der Oos auf Punktejagd ging und viele TItel feierte. Das vierte Team im Bunde ist die SG Speyer-Schwegenheim. Der Aufsteiger startete mit einem Sieg in die Saison, ist gegen Dresden und Schwäbisch Hall aber klarer Außenseiter.



Spielort: Kulturhaus LA8, Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden



Samstag, 19.11.2016, 3. Runde, 14 Uhr

OSG Baden-Baden - SK Schwäbisch Hall

SG Speyer-Schwegenheim - USV TU Dresden



Sonntag, 20.11.2016, 4. Runde, 10 Uhr

SK Schwäbisch Hall - SG Speyer-Schwegenheim

USV TU Dresden - OSG Baden-Baden



Die Schachfans in Bremen dürfen sich auf ein vollgepacktes Wochenende mit Spitzenkämpfen freuen. Am Samstag empfängt der Gastgeber den Titelverteidiger aus Solingen. Die Bremer starteten zwar mit einer klaren NIederlage gegen Hockenheim in die Saison, doch vor heimischer Kulisse dürften sie sich in besserer Verfassung präsentieren. Alle Kämpfe an der Weser versprechen Spannung, denn mit Mülheim und Hamburg sind zwei weitere starke Teams vor Ort. Mülheim reist nach zwei überzeugenden Siegen zum Saisonauftakt mit Schwung an die Weser, während Hamburg genau wie Bremen gegen Hockenheim den Kürzeren zog. Ausnahmsweise finden die Kämpfe nicht im Weserstadion, sondern im Fraunhofer Institut statt. Die Kämpfe werden am Samstag für die Zuschauer vor Ort live kommentiert.



Spielort: Fraunhofer Institut Bremen, Wiener Str. 12, 28359 Bremen



Samstag, 19.11.2016, 3. Runde, 14 Uhr

SV Werder Bremen - SG Solingen

Hamburger SK - SV Mülheim Nord



Sonntag, 20.11.2016, 4. Runde, 10 Uhr

SG Solingen - Hamburger SK

SV Mülheim Nord - SV Werder Bremen



Städtekampf in Berlin



In der Hauptstadt ist gleichzeitig Abstiegs- sowie Städtekampf angesagt, denn die zwei Berliner treffen auf die Münchner Teams. Die punktlosen Aufsteiger König Tegel und MSA Zugzwang messen am Sonntag ihre Kräfte. Von den vier Mannschaften sind die Schachfreunde Berlin nominell am stärksten einzuschätzen. Nach den Niederlagen gegen Solingen und Mülheim zu Saisonbeginn soll das Konto durch Siege gegen MSA Zugzwang und Bayern München wieder ausgeglichen werden.



Spielort: Berlin Campus German University in Cairo, Am Borsigturm 162, 13507 Berlin



Samstag, 19.11.2016, 3. Runde, 14 Uhr

SK König Tegel - FC Bayern München

SF Berlin - MSA Zugzwang



Sonntag, 20.11.2016, 4. Runde, 10 Uhr

FC Bayern München - SF Berlin

MSA Zugzwang - SK König Tegel



In Trier stehen einige interessante Duelle auf dem Programm. Kann Hockenheim den glänzenden Eindruck vom Saisonbeginn mit zwei klaren Siegen gegen Bremen und Hamburg bestätigen? In einem Interview äußerte sich Hockenheims Teamchef, Blerim Kuci, dass sein Team um die Meisterschaft mitspielen wolle. Dafür müssen zwei Siege gegen Trier und Aachen her. Die Gastgeber sind allerdings ein unberechenbares Team, was sie in den ersten Runden mit zwei Punkteteilungen gegen Schwäbisch Hall und Dresden unter Beweis stellten. Ein spannendes Duell erwartet die Zuschauer zwischen Aachen und Griesheim. Beide Teams starteten mit zwei Niederlagen. Der Aufsteiger aus dem Westen dürfte leicht favorisiert ins Rennen gehen.



Spielort: Europäische Rechtsakademie, Metzer Allee 4, 54295 Trier



Samstag, 19.11.2016, 3. Runde, 14 Uhr

SG Trier - SV Hockenheim

DJK Aachen - SV Griesheim



Sonntag, 20.11.2016, 4. Runde, 10 Uhr

SV Hockenheim - DJK Aachen

SV Griesheim - SG Trier



Liveübertragung:

Alle Partien der 3. und 4. Runde werden auf dieser Webseite live übertragen.

Außerdem übertragen wir am Sonntag ab 11 Uhr den Spitzenkampf der 2. Bundesliga Süd zwischen dem SC Viernheim und dem SK Deizisau.



Weitere Infos:

- Bedenkzeit: 100 Minuten für 40 Züge + 50 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden Zeitgutschrift ab dem 1. Zug

- Karenzzeit: 30 Minuten

- Remisverbot vor dem 20. Zug

- Als Maßnahme gegen Betrugsversuche werden alle Partien mit 15 Minuten Verzögerung übertragen

