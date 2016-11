Frank Hagedorn ist neuer Regionaldirektor von Scania Mitte

Frank Hagedorn ist seit 23. September 2016 neuer Regionaldirektor von Scania Mitte. Der 38-Jährige ist Nachfolger von Uwe Hockling, der nicht mehr für Scania tätig ist. Zur Region Mitte gehören die Niederlassungsgebiete von Scania Frankfurt/Offenbach, Scania Fulda/Eichenzell und Scania Kassel/Lohfelden mit einer weiteren Scania eigenen Niederlassungen nahe Gießen sowie acht freien Servicepartnern.



Frank Hagedorn ist bereits seit 2007 für die Scania Organisation tätig, zuerst als Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst, später als Verkäufer von Neufahrzeugen. Seit 2013 verantwortete er als Niederlassungsleiter die Betriebe Scania Kassel/Lohfelden und Scania Gießen/Buseck. Nun hat der Diplom-Betriebswirt als Regionaldirektor die Verantwortung für Scania Mitte übernommen.

SCANIA DEUTSCHLAND GmbH

Scania gehört zur Volkswagen Truck & Bus GmbH und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von schweren Lastwagen und Bussen für unterschiedlichste Transportanwendungen und zur Personenbeförderung. Scania gehört zudem zu den führenden Herstellern von Industrie- und Schiffsmotoren. Der Anteil an Dienstleistungs- und Finanzierungsangeboten, die dem Kunden kosteneffiziente Transportlösungen und maximale Fahrzeugverfügbarkeit garantieren, steigt stetig. Mit etwa 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen weltweit in mehr als 100 Ländern aufgestellt. Forschung und Entwicklung befinden sich in Schweden, während die Produktion in Europa und Südamerika konzentriert ist. Dabei sind einzelne Komponenten und komplette Fahrzeuge global austauschbar. 2015 betrug der Umsatz 95 Milliarden SEK (10,4 Milliarden Euro), das Ergebnis nach Steuern lag bei 6,7 Milliarden SEK (740 Millionen Euro).



Scania Deutschland verzeichnete 7.362 neu zugelassene Scania Lkw im Jahr 2015 und damit einen Marktanteil von 12,4 Prozent. Der Umsatz der Scania Deutschland GmbH betrug 2015 804 Millionen Euro.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren