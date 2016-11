FOCUS MONEY-Studie: ScanHaus Marlow - "Fairster Fertighausanbieter"

Das Ergebnis für ScanHaus Marlow dieser Bewertungsstudie über 21 Fertighausanbieter kann sich sehen lassen: 4mal „sehr gut“ und 2mal „gut“ in sechs Kategorien! Dies unterstreicht erneut die herausragende Position des norddeutschen Unternehmens im deutschen Fertighausmarkt.



Im letzten Jahr wurde ScanHaus zum ersten Mal in die FOCUS MONEY-Studie aufgenommen und schaffte es auf Anhieb unter die ersten Besten. „Umso erfreulicher ist es“, so Friedemann Kunz, Inh. ScanHaus Marlow, „dass wir unser Ergebnis gegenüber dem letzten Jahr sogar in zwei Kategorien nochmal steigern konnten. Das ist ein Dankeschön an jeden einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens und zugleich Ansporn, diese Auszeichnung täglich zu leben!“ Bereits im Frühjahr diesen Jahres wurde ScanHaus Marlow Testsieger mit dem 1. Platz im Bereich „Service“ der anbieterunabhängigen Servicequalitäts-Studie über 11 Fertighausanbieter, durchgeführt vom Nachrichtensender N24 und der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherschutz (DtGV).



Nachfolgend das Gesamtergebnis für ScanHaus Marlow in den sechs Kategorien der FOCUS-MONEY Studie, die sich aus der Bewertung von 34 Service- und Leistungsmerkmalen als Fairness Aspekte ergeben:





„sehr gut“ im Gesamtergebnis „Fairster Fertighausanbieter“

„sehr gut“ in Kategorie „FAIRSTE Produktleistung“ (wie 2015)

„sehr gut“ in Kategorie „FAIRSTES Preis-Leistungs-Verhältnis“ (wie 2015)

„gut“ in Kategorie „FAIRER Kundenservice“ (Verbesserung zu 2015)

„sehr gut“ in Kategorie „FAIRSTE Kundenberatung“ (wie 2015)

„gut“ in Kategorie „FAIRE Kundenkommunikation“ (wie 2015)

„sehr gut“ in Kategorie „Nachhaltigkeit und Verantwortung“ (Verbesserung zu 2015)





Knapp 1200 Bauherren, die in den letzten 36 Monaten ein Fertighaus gebaut haben, wurden in dieser repräsentativen Online-Studie von Juli bis September 2016 befragt und beurteilten insgesamt 21 Fertighausanbieter. Davon erhielten sieben Haushersteller das Gesamtergebnis „sehr gut“ und zugleich die Prämierung „Fairster Fertighaus-Anbieter“ Deutschlands.

ScanHaus Marlow GmbH

ScanHaus Marlow zählt mit seinen mehr als 500 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern von Fertighäusern in Deutschland und ist mit seinen Musterhäusern und Vertriebsbüros an über 60 Standorten bundesweit präsent. In diesem Jahr werden mehr als 650 Häuser deutschlandweit errichtet aus einem Produktportfolio von mehr als 70 energieeffizienten und modernen Haustypen - alle individuell nach Wünschen der Bauherren veränderbar.

