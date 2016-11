Nordisch natürlich

Raue Küsten, grüne Wälder, tiefblaue Fjorde – Skandinavien fasziniert als Reiseland, inspiriert dazu aber auch unzählige kreative Köpfe und Freigeister. Ob in der Architektur, der Produktentwicklung oder Kunst: Design aus dem Norden ist weltbekannt, weil es wie keine zweite Stilrichtung schafft, den unverfälschten Charakter seiner Herkunft zu verkörpern. Möbel etwa spiegeln nicht nur durch eine klare Formensprache, sondern vor allem auch durch ihre authentische Farbgebung spürbar das skandinavische Lebensgefühl wider. So verleihen natürliche Farbtöne unserem Zuhause einen nordischen Touch und lassen es dabei lebendig-leicht wirken.



Für jedes Umfeld die passende Stimmung



Wunderbar behaglich und gleichsam vitalisierend – so kommen auch die neuen Farben der RBM Noor-Kollektion daher. Die belebende Stuhlserie kleidet sich in dieser Saison in gleich sechs zusätzlichen Nuancen, die der Hersteller zusammen mit der Stockholmer Designagentur Form Us With Love entwickelte. So überzeugen „Forest“, „Teal Blue“ und „Coral“ als die kräftigen Töne der neuen Palette. In Kombination mit der typisch nordischen Formgebung des RBM Noor regen sie uns zu munteren Gesprächen und geselligen Abenden an – und sind somit wie geschaffen für den Einsatz in modernen Küchen und Essbereichen. „Rose“, „Misty Grey“ und „Sea Green“ wiederum präsentieren sich sanfter, haben ihren Ursprung aber ebenso unverkennbar in der Natur. Dabei erschaffen sie mit ihrem beruhigten Look ein gelassenes, kreatives Umfeld, in dem Konzentration und Phantasie Platz finden.



Ein Stück Skandinavien für daheim



Ob nun die sechs neuen oder die bestehenden Töne der Kollektion: Was alle RBM Noor-Farben vereint, ist ihre frische Ausstrahlung, die sich positiv auf das Gemüt der Bewohner auswirkt. Bleibt nur die Frage, für welche man sich entscheidet. Aber da man nicht nur die Kolorierung, sondern auch zwischen vier Gestell-Optionen und zwei Sitzschalen wählen kann, ist das persönliche Modell sicher dabei. Je nach Geschmack können zudem verschiedene Ausführungen kombiniert, knallige Eyecatcher gesetzt oder harmonische Farbspiele kreiert werden. Eins bleibt aber immer gewiss: Mit RBM Noor holt man sich ein vitalisierendes Wir-Gefühl nach Hause – und mit ihm ein pures Stück Skandinavien. Mehr unter www.rbmfurniture.de.

