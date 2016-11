Nordtour Part 2: SG Flensburg Handewitt vs. SC DHfK Leipzig

Am Mittwoch ab 20:15 Uhr geht es in der Flensburger Campushalle zur Sache. Die Weltklassemannschaft SG Flensburg-Handewitt empfängt die grün-weißen Handballer aus Leipzig. Für die Partie sind bereits alle Sitzplätze ausverkauft und es stehen nur noch rund 500 Stehplatztickets zur Verfügung. Die SG rechnet also gegen den SC DHfK Leipzig mit einem vollen Hause vor über 6000 Zuschauern. Die Leutzscher Welle sendet am Mittwoch LIVE aus der Campus-Halle: http://www.scdhfk-handball.de/fanzone/audio-livestream



Die Vorbereitung auf das Match in Flensburg haben die Leipziger von Sonntagabend bis Mittwoch direkt in der Flensburger Handball-Akademie bestritten. Während Flensburg-Coach Ljubomir Vranjes alle 18 Spieler zur Verfügung stehen, muss Leipzigs Trainer Christian Prokop weiter auf Marvin Sommer, Lucas Krzikalla und Tobias Rivesjö verzichten. Auch hinter dem Einsatz von Shooter Aivis Jurdzs steht noch ein Fragezeichen. Der Lette laboriert an einer Erkältung und konnte nach dem Spiel in Kiel nicht mehr mit der Mannschaft trainieren.



Die Einschätzungen beider Cheftrainer:



Christian Prokop (SC DHfK Leipzig):



„Wir konnten uns hier in der Handball-Akademie gezielt und in hoher Wohlfühlatmosphäre vorbereiten. Das ist eine tolle Sache, für die wir uns ausdrücklich bei den Flensburgern bedanken. Die SG Flensburg-Handewitt spielt nicht nur einen erfolgreichen, sondern auch den weltweit attraktivsten Handball. Um dagegenhalten zu können, müssen wir den höchsten Laufeinsatz der Saison auf die Platte bringen, gleichzeig aber sehr konzentriert agieren und mit voller Überzeugung in unsere Aktionen gehen. Bei allem großen Respekt vor der Stärke der SG – auch wir können modernen Handball spielen und das wollen wir am Mittwoch umsetzen."



Ljubomir Vranjes (SG Flensburg-Handewitt):



„Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass wieder alle Spieler fit sind. Ich werde nach dem letzten Training entscheiden, welche zwei Spieler morgen nicht mit dabei sein können und welche drei Jungs ich erstmal inaktiv setze. Das ist davon abhängig, welche Spieler am besten zu unserer morgigen Taktik passen. Leipzig spielt häufiger mit dem siebten Feldspieler als viele andere Vereine. Doch wir haben gegen sieben Feldspieler oft sehr gut ausgesehen. Die Leipziger haben in ihrem Spiel gute Strukturen, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Es ist eine sehr aggressive und kämpferische Mannschaft, die sehr viel läuft. Es werden morgen zwei Teams auf der Platte stehen, die das Spiel beide gewinnen wollen. Wir müssen aufpassen, doch wir sind keine Mannschaft, die den Gegner auf die leichte Schulter nimmt, sondern werden uns zu Hause auf unsere Aufgabe konzentrieren und Vollgas geben."

