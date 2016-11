Nordreise beginnt mit Spiel beim Rekordmeister

Zwei Auswärtsspiele gegen zwei Meisterschaftsanwärter – vor dieser Bewährungsprobe stehen die Männer vom SC DHfK Leipzig während ihrer Reise nach Schleswig - Holstein. Morgen Nachmittag rollt der Mannschaftsbus los in Richtung Kiel, wo es am Samstag um 19 Uhr vor über 10000 Zuschauern zum Duell gegen Rekordmeister THW Kiel kommt. Nur vier Tage später steht dann schon der nächste absolute Kracher an: Es wartet mit der SG Flensburg-Handewitt ein weiteres Spitzenteam auf die Leipziger Handballer, welches wie der THW Kiel ebenfalls erst zwei Minuspunkte auf dem Tabellenkonto hat.



Personell bleibt der DHfK-Kader unverändert. Sommer, Krzikalla und Rivesjö sind weiterhin verletzt, alle anderen Spieler stehen zur Verfügung. Die Leutzscher Welle überträgt die Partie LIVE aus der ehemaligen Ostseehalle: http://www.scdhfk-handball.de/fanzone/audio-livestream



Die Einschätzung von Chefcoach Christian Prokop:



„Ich möchte von meiner Mannschaft in Kiel hundert Prozent Einsatz und das Vertrauen in unsere eigene Stärke sehen. Die guten Leistungen der bisherigen Saison, die uns auf einen hervorragenden Tabellenplatz gebracht haben, werden wir in Kiel nur bestätigen können, wenn wir die gesamten 60 Minuten an uns glauben.



Der THW hat viele starke Individualisten im Kader, aber in dieser Saison auch eine Verjüngungskur mit hoher Qualität hinbekommen. Es ist ein absolutes Highlight, in einer der schönsten und bekanntesten Hallen Europas aufzulaufen und wir wollen vor der tollen Kulisse eine starke Leistung zeigen.



In der Abwehrarbeit muss uns gegen Kiel ein guter Spagat gelingen. Zum einen ist eine aggressive Deckung gefragt, um den Gegner am Torwurf zu hindern. Zum anderen muss die Abwehr eng stehen, um die Räume zum Kreis zuzumachen.



Es wird also entscheidend sein, dass wir aggressiv decken und clever spielen, um Kiel nur wenige Tempogegenstöße zu ermöglichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich der THW gegen uns jedes einzelne Tor hart erarbeiten muss."

