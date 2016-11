Morgen Pokalauslosung in Wetzlar

Nach dem „Goldenen Oktober" mit insgesamt fünf Siegen in Serie geht es für die DHfK-Profis erst am 9. November mit dem Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin weiter. Während die Männer von Cheftrainer Christian Prokop gerade ein paar trainingsfreie Tage genießen und erst ab Donnerstag mit der Vorbereitung auf die nächste Partie beginnen, richten sich morgen alle Blicke nach Wetzlar.



Dort findet ab 18 Uhr die mit Spannung erwartete Auslosung des Viertelfinales im DHB-Pokal statt. Mit einem weiteren Sieg würden den Leipzigern erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Ticket fürs REWE Final Four in Hamburg lösen. Im Lostopf befinden sich die Spitzenteams aus Kiel, Flensburg und die Rhein-Neckar Löwen sowie Hannover, Melsungen und Balingen. Außerdem ist mit der TSG Ludwigshafen-Friesenheim auch noch ein Zweitligist im Rennen. Sport1 überträgt LIVE im Internet übertragen: http://tv.sport1.de/player/player.php?id=s784580



„Wenn wir schon einmal so weit sind, dann hoffe ich jetzt natürlich auch auf ein machbares Los. Ein Heimspiel wäre toll, denn es ist immer schön, so ein Spiel auch vor den eigenen Fans zu bestreiten. Doch wir lassen uns am Mittwoch überraschen", so Torhüter Jens Vortmann.



Nach der Pokal-Auslosung findet dann in Wetzlar um 19 Uhr das erste Qualifikationsspiel zur EHF EURO 2018 statt. Der Leipziger Niclas Pieczkowski wird nach der verpassten Olympia-Teilnahme sein Comeback in der Nationalmannschaft geben. Auch der Ex-Leipziger Philipp Weber ist für das Länderspiel in Wetzlar nominiert und steht vor seinem Debüt im Team der Bad Boys.



Benjamin Meschke bleibt bis 2018



Nächster Baustein für die kommende Saison: Kreisläufer Benjamin Meschke hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim SC DHfK Leipzig vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. „Ich bin sehr zufrieden in Leipzig. Die Entwicklung im Verein ist großartig und wir haben einen tollen Trainer. Da ich sehr heimatverbunden bin ist es für mich besonders schön, hier spielen und studieren zu können und gleichzeitig nur 100 Kilometer entfernt von meiner Familie zu leben."



Der 25-Jährige sieht bei dem Grün-Weißen außerdem die besten Chancen, um seine persönlichen Ziele zu erreichen: „Ich möchte in Zukunft eine große Rolle im Team spielen und mich mit den Jungs Stück für Stück in der Liga etablieren. Wir haben einen erfolgreich Weg eingeschlagen und wollen diesen gemeinsam weiter gehen", so der gebürtige Plauener.



„Benny hat bereits oft gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung und soll in Zukunft noch konstanter starke Leistungen aufs Parkett bringen. Wir freuen uns, dies im nächsten Jahr gemeinsam anzupacken", so Geschäftsführer Karsten Günther.

