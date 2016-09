Köthen ehrt Chefcoach Christian Prokop

DHfK-Cheftrainer Christian Prokop wurde heute eine große Ehre zuteil. Der Trainer der Saison 2015/16 in der DKB Handball-Bundesliga durfte sich ins goldene Buch der Stadt Köthen eintragen. Damit würdigt die Kreisstadt in Sachsen-Anhalt die sportliche Leistung des 1978 in Köthen geborenen Christian Prokop, der die DHfK-Handballer in die erste Bundesliga führen konnte und dort mit seiner jungen Mannschaft gleich im ersten Jahr eine sensationelle Saison hinlegte.



„Es ist für mich eine große Ehre, mich in das goldene Buch der Stadt Köthen eintragen zu dürfen. Es macht mich natürlich stolz, dass mein Werdegang von meiner Heimatstadt weiter verfolgt wurde. Die sehr gute Jugendausbildung, die ich bei der HG 85 Köthen durchlaufen konnte, war der Grundstein für meine weitere Entwicklung. Darüber bin ich sehr dankbar“, so Christian Prokop.

