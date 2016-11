Handball-Männer für Wahl zu Sachsens Mannschaft des Jahres nominiert

Landessportbund Sachsen (LSB) und Sächsischer Sportjournalisten-Verein suchen gemeinsam nach den sächsischen "Sportlern des Jahres 2016". Am Donnerstag gab der Landessportbund die Liste der Kandidaten bekannt, die in diesem Jahr um die Sächsische Sportkrone kämpfen. Die DHfK-Handballer gehen bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres als Titelverteidiger ins Rennen und gehören nach ihrer überragenden ersten Bundesligasaison und dem aktuellen Höhenflug auch in diesem Jahr wieder zu den zehn Mannschaften, die es in die Endauswahl geschafft haben.



Bei den Wahlen zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres sind außerdem viele weitere Sportler des SC DHfK Leipzigs nominiert, wie beispielsweise Olympiasiegerin Annekatrin Thiele, Olympiasieger Philipp Wende oder Paralympics-Sieger Martin Schulz.



Bis zum 2. Januar können alle Sportfans über ihre Favoriten entscheiden. Zur Abstimmung: https://www.sport-fuer-sachsen.de/sportler-des-jahres-a-3757.html



„Wir sind total zufrieden mit unserem Jahr 2016. Wir haben den Klassenerhalt geschafft, stehen aktuell auf einem unglaublichen fünften Platz in der Bundesliga und haben die Chance, das Pokal Final Four zu erreichen. Unsere Jungs sind super ehrgeizig und haben Lust, gemeinsam etwas Großes zu erreichen“, so Geschäftsführer Karsten Günther bei der Präsentation der Kandidaten.



„Das Feld der Nominierten wie auch die Namen der knapp in der Vorauswahl Gescheiterten offenbaren eine unglaubliche Vielfalt und Leistungsstärke – darauf sind wir besonders stolz. Sachsens Sportjournalisten haben den Boden bereitet – ich wünsche mir nun eine starke Umfragebeteiligung der Sachsen in Wertschätzung unserer Aktiven“, sagte Heike Fischer-Jung, Vizepräsidentin Leistungssport des Landessportbundes Sachsen, bei der Vorstellung der Kandidaten.



Sportfans können wählen und gewinnen



Mit ihrem Votum haben die Sportexperten von Presse, Funk und Fernsehen die Sportlerwahl vorbereitet und über die je zehn Kandidaten in den drei Umfragekategorien entschieden. Die Entscheidung über die Umfragesieger liegt nun in den Händen der Sportfans. Bis zum 2. Januar 2017 können sie abstimmen und mit ein wenig Glück auch gewinnen: Unter allen Umfrageteilnehmern werden dreimal luxuriöse Ostsee-Wellness-Tage für je zwei Personen im Seehotel BINZ-THERME Rügen im Wert von insgesamt 5.000 Euro verlost, zudem fünf Wildwasser-Rafting-Erlebnisse im Kanupark Markkleeberg.



Sieger werden in Dresden gekrönt



Die Gewinner der Umfragepreise werden am 14. Januar auf der Sächsischen Sportgala 2017 in Dresden gezogen – von den dann gerade gekürten Sportlern des Jahres 2016, die im Mittelpunkt der Gala ihre Sächsischen Sportkronen erhalten.

