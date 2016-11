Ab sofort Rückrunden-Dauerkarten sichern

Das erste Viertel der Saison 2016/17 in der DKB Handball-Bundesliga ist absolviert und die Handballer des SC DHfK Leipzig konnten bisher alle Erwartungen deutlich übertreffen. Mit Platz fünf in der stärksten Liga der Welt und dem Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals sind die grün-weißen Handballer aus der Messestadt im Moment die Mannschaft der Stunde.



In diesem Jahr stehen für die Männer von Trainer Christian Prokop in der Liga noch drei Heimspiele auf dem Programm (20. November, 4. Dezember, 17. Dezember). Doch die richtig harten Brocken kommen erst in der Rückrunde in die ARENA Leipzig, so wie Rekordmeister THW Kiel, Tabellenführer Flensburg, Vereinsweltmeister Füchse Berlin oder Ostrivale SC Magdeburg.



Wer all diese Kracherspiele LIVE erleben möchte, kann sich ab sofort die Rückrunden-Dauerkarte sichern! Mit dem Kauf einer Rückrunden-Dauerkarte sparen alle Handballfans viel Geld, profitieren von der Teilnahme am DHfK-Rabatt-System und können die Profi-Handballer des SC DHfK bei allen sieben Heimspielen in der Rückrunde 2017 unterstützen. Sollten die DHfK-Handballer im DHB-Pokal den Sprung ins REWE Final Four schaffen, berechtigt die Rückrunden-Dauerkarte außerdem zum Vorkaufsrecht für die Endrunde in Hamburg.



Wer selbst schon eine Dauerkarte besitzt oder nicht bei jedem Spiel in der ARENA dabei sein kann – die Rückrunden-Dauerkarte ist auch in einer hochwertigen SC DHfK Geschenk-Box erhältlich und damit die perfekte Geschenkidee zu Geburtstagen und Weihnachten für Kollegen, Freunde und Verwandte.



Dauerkartenanträge gibt es ab sofort am Ticketschalter der ARENA Leipzig oder online unter: http://www.scdhfk-handball.de/heimspiel/dauerkarten



Autogrammstunde der Handballer beim Full House Samstag



Die neusten Modelle aus dem Hause Audi gehen an den Start – der Audi Q2, das Audi A5 Coupé und der Audi R8 Spyder. Zu diesem Anlass lädt Audi ganz herzlich zum Full House Samstag von 9 bis 16 Uhr im Audi Zentrum Leipzig ein. Es erwarten Sie viele Angebote und Attraktionen für Groß und Klein, wie Probefahrten mit dem neuen Audi Q2 und dem neuen Audi A5 Coupé sowie ein Gewinnspiel mit tollen Sofortgewinnen und einem spektakulären Hauptpreis.



Freuen Sie sich besonders auf die Autogrammstunde mit den Profi-Handballern des SC DHfK Leipzig Christoph Steinert und Thomas Oehlrich (10:30 – 11:30 Uhr im Audi Zentrum Leipzig Nord/ Maximilianallee 25) sowie Lukas Binder und Alen Milosevic (13:00 – 14:00 im Audi Zentrum Leipzig Süd/ Richard-Lehmann-Straße 124).

