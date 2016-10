Frankfurter St Martin Tower gewinnt drei neue Mieter

Mit drei weiteren Abschlüssen im 3. Quartal 2016 konnten insgesamt 1.800 m² Bürofläche im St Martin Tower vermietet werden: Neben der Geschäftsreisekette American Express Global Business Travel ziehen der Patentanwalt Dr. Meyer Dulheuer & Partner sowie das weltweit tätige finnische Versorgungstechnikunternehmen uponor in das repräsentative Gebäude mit Fullservice-Angebot ein. Das Landlord Services-Team des international agierenden Immobiliendienstleistungs-Unternehmens Savills war im Rahmen seines Mandats für den St Martin Tower aktiv beratend tätig und sorgte damit innerhalb der letzten Monate für vier neue Mietvertragsabschlüsse.



Während American Express Global Business Travel mit Unterstützung von CBRE insgesamt 754 m² Fläche anmietet, wurden 554 m² an die Patent- & Rechtsanwaltskanzlei Dr. Meyer Dulheuer & Partner vermittelt; hier fungierte das inhabergeführte Immobilienberatungsunternehmen Black Olive als Berater. Eine weitere Etage des 70 Meter hohen Bürotowers ging mit ebenfalls 554 m² an die Firma uponor. „Durch das Landlord Services-Team von Savills und den jeweiligen Mieterberatern konnten wir so nicht nur drei neue Mieter gewinnen, die unseren Bürostandort langfristig stärken und zur Branchenvielfalt des Hauses beitragen, sondern auch die Vermietungsquote um weitere 10 Prozent steigern. Das individuelle Vermarktungskonzept kommuniziert die Vorteile des St Martin Tower optimal: Mit der In-House Kita, dem Conference Center, den Concierge-Service sowie dem hauseigenen Gym und der großen Gastrowelt mit Restaurant und Café wird eine Fullservice-Infrastruktur geschaffen, von der all unsere Mieter profitieren", sagt Michael Küssner, Geschäftsführer des St Martin Tower.



Auf einer Fläche von insgesamt 25.000 m² bietet der St Martin Tower Büroflächen in zentraler Lage an. Effiziente Grundrisse als Individual-, Kombi- oder Großraumbüro ermöglichen für den Mieter flexible Nutzungsvariationen. Nähere Informationen zum St Martin Tower unter http://www.stmartintower.de/

Über Savills Immobilien Beratungs-GmbH

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 700 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 30.000 Mitarbeitern.



In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:



- An- und Verkauf von Immobilien sowie Portfolios

- Corporate Finance - Valuation

- Vermietung von Büros und Einzelhandelsimmobilien

- Vermietung und Verkauf von Industrie- und Logistikimmobilien

- Landlord und Occupier Services



Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische Beziehungen investiert

