Prominente Unterstützung in Hamburg - Saskia Leppin singt Song für Noel Gevor! Boxgala am 14.10.2016, Inselparkhalle, Hamburg / "Friday Night Boxing" - live bei ranFIGHTING.de









Am Freitag (ab 19:00 Uhr, Live auf ranfighting.de) muss Noel Gevor seinen WBO-International-Titel in der Hamburger Inselparkhalle gegen „Schotten-Monster“ Stephen Simmons verteidigen. Eine harte Aufgabe, bei der Gevor nicht nur auf die Unterstützung seiner zahlreichen Fans bauen kann. Denn: der Cruisergewichtler wird auch von Promis wie Mola Adebisi (Moderator), Musiker Micky van Wolfen und dem legendären Gunter Gabriel angefeuert werden.



Apropos Gabriel: Der schrieb vor 41 Jahren einen Mega-Hit für Juliane Werding. Der Song „Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur...“ wurde von der Hamburger Schlagersängerin Saskia Leppin neu eingespielt. Am 14. Oktober wird sie dieses Lied vor dem Kampf von Noel Gevor live im Ring zum ersten Mal performen. Noel Gevor zur Premiere: „Eine tolle Sache. Saskia und ich trainieren seit Kurzem. Ich freue mich, dass sie mich bei meinem Kampf unterstützt und für Stimmung sorgen wird.“



Saskia ist große Auftritte gewohnt. Bei vielen großen Boxkämpfen sang sie u. a. die deutsche Nationalhymne. Ihre LP „Alles auf Anfang!“ erscheint auch (wie passend) am Freitag bei DA Music. Für die anstehende Tournee lässt sich die Hobby-Boxerin natürlich von Noel Gevor mit einem speziellen Training fitmachen.



Gemeinsame Fotos von Saskia Leppin und Noel Gevor sind exklusiv bei www.publicaddress.de erhältlich. Das Video der beiden ist dort ebenfalls ab dem 13. Oktober zu finden.



Tickets für die erste „Friday Night Boxing“-Veranstaltung am 14. Oktober in der Hamburger Inselparkhalle sind im Internet bei www.tickethall.de und www.eventim.de sowie unter der telefonischen Ticket-Hotline 01806-570044 erhältlich.

