Im Video: So hart trainiert Tyron Zeuge vor WM-Rematch! WBA-Weltmeisterschaft im Super-Mittelgewicht: De Carolis vs. Zeuge - live in SAT.1 / Boxgala am 05.11.2016, MBS Arena, Potsdam

Blut, Schweiß und Tränen. Jeder Boxfan kennt die Emotionen, die man während eines Kampfes bei den Protagonisten im Ring miterlebt. Was aber hinter den Kulissen in der Vorbereitung passiert, bleibt zumeist unter Verschluss. Alexander Klimowicz (Künstlername: „Klimo“) versucht das ein wenig aufzubrechen. In Zusammenarbeit mit dem Team Sauerland begleitet der Berliner Videographer den Super-Mittelgewichtler Tyron Zeuge seit über einem halben Jahr unter dem Motto „Vom Talent zum Weltmeister“. Den Abschluss für seinen Beitrag soll der 5. November bilden, wenn Zeuge zum WM-Rematch in der MBS Arena Potsdam gegen WBA-Champion Giovanni De Carolis antritt (live ab 22.20 Uhr in SAT.1). Hinter dem unten genannten Link finden Sie einen ersten Clip aus der aktuellen Vorbereitung des deutschen WM-Herausforderers, dem in den kommenden Tagen weitere folgen werden. Wir werden Sie darüber auf dem Laufenden halten. Dieses und alle folgenden Videos stehen honorarfrei für Sie zur Verfügung.



Link zum ersten Video (honorarfrei): https://www.dropbox.com/sh/2ugt3ilgj8atfmn/AACDhut20adcOBOh6jRMmLTEa?dl=0



(Hinweis: die unterlegte Musik ist vom Künstler „Kontra-K“ und seinem Management Mec-Early für diesen Videoclip freigegeben)



Eintrittskarten für die Box-Nacht in Potsdam sind bei www.tickethall.de und www.eventim.de sowie unter der telefonischen Ticket-Hotline 01806-570044 erhältlich. Der komplette Kampfabend, inklusive aller Vorkämpfe, ist am 5. November zudem live auf www.ranFIGHTING.de zu sehen.



www.boxen.com



www.facebook.com/TeamSauerlandBoxing



www.twitter.com/TeamSauerland

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren