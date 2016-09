Der HairstyleFinders - die lineare Gesichtsvermessung für die optimale Frisur

Mit der Typ- und Frisurenberatungs-Software "HairstyleFinder" macht das bayerische Unternehmen Sastre Ihnen den Image-Wechsel leicht.



Es gibt ein Problem, das Frauen und Männer gleichermaßen betrifft: Unabhängig davon, welche Farbe, Struktur oder Fülle ihr Haar hat, wirft es über kurz oder lang die Frage auf "Was tun, damit es besser zu mir passt?". Die diesbezüglichen Möglichkeiten reichen vom Locken bis zum Legen, vom Glätten bis zur Glatze und vom Färben bis zum Föhnen. Die Entscheidung, welche der genannten Maßnahmen die bessere Wahl ist, müssen Sie ab sofort nicht mehr alleine fällen und auch nicht mehr vom Fachwissen Ihres Friseurs abhängig machen - denn mit dem HairstyleFinder von Sastre steht Ihnen eine zuverlässig arbeitende Software zur Verfügung, die Sie in Kopfsachen kompetent berät.



Das Geheimnis hinter dem Frisuren-Finder.



Die Ergebnisse beruhen zum einen auf der Vermessung Ihres Gesichtes; zum anderen auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und den über Jahrzehnte angesammelten Erfahrungen von Style Director Michael Wittek. Der ausgebildete Friseur legte schon immer großen Wert auf die Analyse von Gesichtsform und Haarstruktur seiner Kund_innen - um so die Frisur zu finden, die optimal zu den individuellen Merkmalen jedes einzelnen Menschen passt. Mit Gründung von "Sastre" hat Wittek dieses Vorgehen in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit gerückt. Das Team des Unternehmens berät Männer und Frauen in Styling- und Frisurenfragen - und greift dabei immer wieder auf Witteks Basis-Wissen über Gesichts- und Haar-Analyse zurück.



Bei dieser Software ist der Name Programm.



So entstand die Idee vom HairstyleFinder - einem Programm, das Ihre individuellen Gesichts-Merkmale anhand zuvor eingescannter Fotos erkennt, auswertet und dem Typ entsprechende Frisuren-Vorschläge macht. Wie die Mitarbeiter von Sastre berücksichtigt die Software neben der eigentlichen Form Ihres Gesichtes auch vorhandene Asymmetrien und Ihre Persönlichkeit. Die darauf basierende 5-seitige Auswertung beinhaltet zahlreiche Frisuren-Vorschläge für unterschiedliche Haarlängen sowie eine Beschreibung für den mit der Umsetzung beauftragten Coffieur.



Auch für Profis interessant.



Durch diesen Service lässt sich der HairstyleFinder auch außerhalb der Geschäftsräume bzw. der Internetseite von Sastre nutzen. Er kann von jedem Salon eingesetzt werden, der sich für die Anwendung interessiert. Wenn Sie Partner_in von Witteks Team werden möchten, erhalten Sie eine umfassende Beratung und können den selbst erklärenden HairstyleFinder 10 Tage lang unverbindlich testen. Ergänzend dazu bietet Ihnen Sastre theoretische und praktische Schulungen zum Umgang mit der Software an.



Weiterführende Informationen zu dem innovativen Produkt halten die Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Google+ und YouTube sowie die Internetseite der Sastre Unternehmensgesellschaft für Sie bereit. Direktkontakte sind unter der Telefon-Nummer 08341 / 715081-1 oder in den Geschäftsräumen An der alten Papiermühle 2 in Kaufbeuren möglich.



Autor: Michael Wittek

