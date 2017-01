Der Harder13 Cup bei LAOLA1.tv

Am 05. Januar wird in der Mannheimer SAP Arena wieder gezaubert: Beim Harder13 Cup spielen der Bundesligist Darmstadt 98, der SV Sandhausen, der Karlsruher SC, der 1. FC Kaiserlautern und der SV Waldhof Mannheim um die traditionelle Trophäe. LAOLA.tv wird das Turnier live im Internet übertragen.



Unter http://www.laola1.tv/de-de/livestream/hallenfussball-harder13-cup-lde können Fußball-Fans ab 17.45 Uhr live dabei sein. Der Stream ist kostenlos und überträgt das komplette Turnier.



Der Harder13 Cup wird im bewährten Modus „Round Robin" ausgetragen. Alle Mannschaften treffen in der Vorrunde einmal aufeinander, die beiden punktbesten Teams sehen sich dann im großen Finale wieder.



Bei Fragen können Sie mich jederzeit gerne kontaktieren.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren