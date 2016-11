Innovative therapeutische Lösungen im Bereich der Ophthalmologie

Über die Augen nehmen wir ca. 80 Prozent der Umwelt wahr. Der Gesundheit unserer Augen sowie die Erhaltung der Sehkraft sind somit von essentieller Bedeutung für den Menschen. Santen wurde vor über 125 Jahren in Japan gegründet. Das Unternehmen ist ein Pionier in der Behandlung von Augenerkrankungen. Die internationale Ausrichtung von Santen nimmt stetig zu; so konnte die Gruppe in Europa durch die Gründung zahlreicher Niederlassungen ein wichtiges Standbein aufbauen. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf Erkrankungen der Augenoberfläche, insbesondere „Trockenes Auge“, Glaukom, Retinaerkrankungen und spezifische, seltene Augenkrankheiten. Dabei setzt Santen bei der Entwicklung auf innovative und therapeutische Lösungen, wie etwa die neuartige Novasorb®-Technologie1. Diese stellt eine Verbesserung der Wirksamkeit von Augenpräparaten bei der lokalen Verabreichung dar und trägt zur Optimierung der Entwicklung bei: Die Technologie führt zu einer länger anhaltenden Verweildauer der Substanzen auf der Augenoberfläche und sichert somit eine ausreichend hohe therapeutische Konzentration der Inhaltstoffe für einen längeren Zeitraum. Das „Trockene Auge“, auch „Sicca-Syndrom“ (lat. siccus ‚trocken‘) genannt, ist zu einer echten Volkskrankheit geworden. Die Produktpalette von Santen zur Behandlung des „Trockenen Auges“ ist ausschließlich in Apotheken erhältlich.



Die Ursache trockener Augen kann in allen drei Tränenfilm-Phasen liegen, denn jede dieser drei Phasen hat einen bestimmten Nutzen. Für einen intakten Tränenfilm ist es daher wichtig, dass alle Schichten miteinander im Gleichgewicht sind. Diese teilen sich auf in eine innere Muzinschicht, eine mittlere wässrige Schicht, die den größten Anteil ausmacht, und eine äußere Lipidschicht. Das „Trockene Auge“ bezeichnet eine Benetzungsstörung der Augenoberfläche, die durch eine mangelnde Produktion und/oder eine veränderte Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit zustande kommt, was zu einer schnelleren Verdunstung dieser führen kann. Diese beiden Formen des „Trockenen Auges“ definieren sich über die Ursache ihres Auftretens. Von einem „hypovolämischen Trockenen Auge“ geht man aus, wenn die Tränenproduktion zu gering ist. Dies bezieht sich in erster Linie auf die wässrige Schicht des Tränenfilms und die Herstellung in der Tränendrüse. Die zweite, verbreitetere Form nennt sich „hyperevaporatives Trockenes Auge“. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass der Tränenfilm zu schnell verdunstet, da die Meibomschen Drüsen an den Lidern zu wenig oder qualitativ verändertes Sekret produzieren. Betroffene des „Trockenen Auges“ leiden vor allem an Augenrötungen, Jucken, Brennen sowie Lichtempfindlichkeit und / oder Fremdkörpergefühl. Unbehandelt kann dies langfristig zu einem schweren „Trockenen Auge“ und einer Entzündung auf der Augenoberfläche führen. Zudem ist das „Sicca-Syndrom“ nicht selten Begleiterscheinung einer bestehenden Augen- oder Allgemeinerkrankung.2,3 Mit der Produktpatte von Santen stehen verschiedene Präparate zur Verfügung, die auf die individuellen Bedürfnisse und multiplen Erscheinungsformen abgestimmt sind.



Cationorm® – Drei-Phasen-Präparat als einzigartige kationische Öl-in-Wasser-Emulsion



Cationorm® ist eines der Produkte, das auf der innovativen Novasorb®-Emulsionstechnologie basiert.1 Das Drei-Phasen-Präparat ist eine kationische Öl-in-Wasser-Emulsion und verteilt sich aufgrund der elektrostatischen Anziehung zwischen den positiv geladenen Öl-Tröpfchen und der negativ geladenen Augenoberfläche gleichmäßig auf Horn- und Bindehaut. Aufgrund seiner Zusammensetzung (Öl-in-Wasser Emulsion) unterstützt Cationorm® somit alle drei Schichten des Tränenfilms und benetzt nicht nur die Augenoberfläche.1,4 Dadurch wird eine langanhaltende Linderung der Symptome trockener Augen erzielt und ist für jede Art von trockenen Augen anwendbar. Das Präparat ist sowohl in der Tropfflasche mit 10 ml, als auch in praktischen Einzeldosen mit 30 x 0,4 ml erhältlich.



Biolan® Augentropfen / Biolan® gel – Beruhigung für trockene Augen



Biolan® Augentropfen und Biolan® gel unterscheiden sich in ihrer Konzentration: Bei leichten bis mittleren Beschwerden eines „Trockenen Auges“ können Biolan® Augentropfen mit 0,15 Prozent Hyaluronsäure angewendet werden. Bei mittleren bis starken Beschwerden sollte zu Biolan® gel mit 0,3 Prozent Hyaluronsäure gegriffen werden. Die Hyaluronsäure verfügt über die Eigenschaft Wasser zu binden und prädestiniert sie somit als ein effizientes Tränenersatzmittel.5 Augentropfen sowie gel verbinden sich sofort nach dem Eintropfen mit dem Tränenfilm und bilden dadurch einen intakten Schutzfilm. Dies sorgt für eine rasche Linderung bei trockenen Augen. Durch die Hyaluronsäure wird zudem die Regeneration des Hornhautepithels gefördert6, was Rötungen und unangenehme Fremdkörpergefühle im Auge vermindern kann. Biolan® Augentropfen und Biolan® gel sind als patientenfreundliche 20ger oder 60ger à 0,35 ml bzw. à 0,45 ml Packung erhältlich.



In schwereren Fällen des „Trockenen Auges“ muss zusätzlich auch die zugrundeliegende Entzündungsreaktion an der Augenoberfläche behandelt werden, um auch hier den Teufelskreis aus Oberflächenschädigung und Entzündung zu durchbrechen.2 Dies ist beispielsweise kurzfristig mit unkonservierten Kortikosteriod-Augentropfen möglich. Für die Langzeittherapie kommen Ciclosporin-Augentropfen in Betracht.



Alle Produkte verfügen über einen hohen Anwendungskomfort und sorgen für einen klaren Blick, direkt nach der Anwendung. Sie sind unkonserviert und auch für Kontaktlinsenträger geeignet.



[1] Lallemand F et al J Drug Deliv 2012; Article ID 604204.



[2] Messmer, Elisabeth: Diagnose und Therapie des Trockenen Auges, 2. Auflage, Bremen: UNI-MED 2007.



[3] Report of the international dry eye workshop (DEWS). Ocul Surf. 2007; 5(2): 65-204.



[4] Aragona P et al Acta Ophthalmol 2011; 89: s248.



[5] Teping C Thieme Drug Report 2010-4, 1-12.



[6] Nakamura M & Nishida T Exp Opin Invest Drugs 1995; 4: 175-188.



Santen – zukunftsgerichtete Aussagen:



Die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Das Erreichen dieser Vorhersagen unterliegt dem Risiko und der Unsicherheit durch verschiedene Quellen. Beachten Sie deshalb bitte, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse signifikant von den Vorhersagen unterscheiden können. Die Unternehmensergebnisse und die finanziellen Bedingungen unterliegen den Auswirkungen von Veränderungen in den Bestimmungen durch die staatlichen Behörden in Japan und anderen Nationen in Bezug auf die Krankenversicherung, die Preisgestaltung bei Arzneimitteln und andere Systeme sowie Schwankungen in den Marktvariablen, wie z. B. Zinsraten und Wechselkurse.













Santen GmbH

Als spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Augenheilkunde konzentriert, führt Santen Forschung und Entwicklung durch und ist für den Verkauf und Vertrieb von Pharmazeutika zuständig.



Santen ist in Japan der Marktführer für verschreibungspflichtige Augenmedikamente und verkauft Produkte in über 50 Länder. Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Augenheilkunde ist es das Ziel von Santen, für die Gesellschaft durch die Bereitstellung von wertvollen Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag zu leisten, um so einen unerfüllten medizinischen Bedarf abzudecken.



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website von Santen (www.santen.com).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren