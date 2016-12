Sani Club mit vielen Neuerungen für die Saison 2017

Die Eröffnung des Sani Club als erstes von bald fünf Hotels im Sani Resort auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki markierte 1971 den Beginn einer Erfolgsgeschichte. Umfassende Renovierungsarbeiten sorgen dafür, dass der Sani Club die Gäste pünktlich zur Saison ab April 2017 mit neuen Angeboten begeistern wird. Genießer erleben künftig im neu gebauten Restaurant Pines das Beste der regionalen Küche, während die bisherige Dunes Bar mit neuem Konzept als La Petite Cabane wiedereröffnet. Es wird einen zusätzlichen Swimming-Pool in der herrlichen Gartenanlage geben und einen Indoor-Pool, der Erwachsenen vorbehalten sein wird. Zudem wurden 25 neue Familien Suiten geschaffen und 36 Junior Suiten renoviert.



Viel Platz für die Familie:

Die 25 gänzlich neuen Unterkünfte fügen sich harmonisch in den im Bungalowstil erbauten Sani Club ein. Dessen großzügiger Garten zieht sich vom duftenden Pinienwald über einen Hügel sanft bis zum Meer hinunter. Bei der Konzeption der Suiten wurden vor allem die Bedürfnisse von Familien berücksichtigt, die sich ein luxuriöses und doch erfrischend entspanntes Domizil für ihren Urlaub wünschen. Das sehr modern, in verschiedensten Blautönen gehaltene Interieur der außergewöhnlich geräumigen Suiten korrespondiert mit der kristallklaren Ägäis. Sie verfügen über ein bis zwei vom Wohnzimmer abgetrennte Schlafräume mit jeweils eigenem Badezimmer sowie einen Gartenanteil – einige davon bieten sogar einen privaten Pool und damit ein Höchstmaß an Luxus und Privatsphäre.



Darüber hinaus wurden 36 Junior Suiten geschmackvoll renoviert sowie ein ganz neues Pool- Areal geschaffen. Für Paare und Eltern, die gerne einmal ohne ihre Kinder zur Ruhe kommen möchten, ist der neu gebaute Indoor-Pool ein idealer Rückzugsort in der ansonsten sehr kinderfreundlichen Anlage.



Eine Oase für Genießer:

Zu den weiteren Ergänzungen im Sani Club gehört ein direkt am neuen Infinity-Pool gelegenes Restaurant: Das Pines kombiniert moderne griechische Küche mit dem Konzept „from farm to table“. Demnach werden nur frische und hauptsächlich nachhaltig erzeugte Lebensmittel verwendet, die aus dem direkten Umland des Sani Resorts stammen oder von maximal 200 Kilometer Entfernung angeliefert werden. Das Pines überzeugt durch modernes, schlichtes Design gepaart mit einer entspannten Atmosphäre. Es lädt von früh bis spät zum Verweilen und Genießen ein – mit Panoramablick auf den majestätischen Olymp wie auch die türkisblaue Ägäis. Abends verwandelt sich das Restaurant in eine romantische Location für ein Dinner zu zweit. Live Musik Darbietungen bereiten die perfekte Kulisse für einen legeren Aperitif oder den letzten Drink vor dem Zubettgehen.



Die drei bestehenden Restaurants – alle in erster Reihe zum Strand und mit atemberaubendem Ausblick auf die Ägäis – komplettieren das vielfältige Angebot für Genießer innerhalb des Sani Club. Im Olympus Restaurant, das einen exklusiven „Adult Only“-Bereich erhält, bedienen die Gäste sich morgens, mittags und abends in zwangloser Atmosphäre an variantenreichen Buffets. Die kleine, im Stil einer traditionellen Taverne in Weiß und Blau gehaltene Ouzerie offeriert griechische Küche zu landestypischen Weinen. Ein neues Konzept wird in der bisherigen Dunes Bar Einzug halten: Die Karte des La Petite Cabane ist inspiriert von den charmanten Strandrestaurants an der französischen Riviera mit einer vielfältigen Auswahl an frischem Fisch und Meeresfrüchten sowie Bistrogerichten. Das bei den Gästen äußerst beliebte, eher traditionelle Frühstücksbuffet wird hier auch weiterhin angeboten werden.



Wohlfühlurlaub auf höchstem Niveau:

Mit den umfassenden Neuerungen passt der Sani Club sich noch besser an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Familien und Paaren ohne Kinder an. Reisende mit hohen Ansprüchen finden hier – wie im gesamten Resort – das perfekte Urlaubsdomizil mit vielfältiger Kulinarik, breitgefächertem Angebot an Aktivitäten sowie herausragender Servicequalität.



Abhängig von der Saison ist der Sani Club ab 110 Euro pro Zimmer und Nacht buchbar, inklusive Frühstück. Ab fünf Übernachtungen ist auch der Transfer vom und zum Flughafen Thessaloniki inbegriffen, der etwa 45 Minuten Fahrzeit entfernt ist.



Weitere Informationen und Reservierung unter www.sani-resort.com.

Sani Resort

An der Küste der bekannten Kassandra-Halbinsel gelegen, präsentiert sich das familiengeführte Sani Resort auf einem 1.000 Hektar großen Gelände mit Naturschutzgebiet als wahres Hideaway. Es umfasst gleich vier Fünf-Sterne-Hotels: das Sani Beach, den Sani Club, das Porto Sani und das Sani Asterias. Ab Juni 2017 kommt mit dem Sani Dunes noch ein weiteres Fünf-Sterne-Haus hinzu, das sich vornehmlich an Paare und Familien mit Kinder ab zwölf Jahren richtet. Gleich 23 Restaurants und diverse Bars laden zu kulinarischen Höchstgenüssen aus aller Welt ein. Die moderne, hauseigene Marina bietet auch Superyachten ganzjährig ein sicheres Zuhause. Gäste von nah und fern können sich hier auch an den noblen Boutiquen und Restaurants erfreuen. Lagunenartige Pool-Landschaften, vier Spas sowie ein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot machen das Sani Resort zum Traumziel für aktive Urlauber und Familien. Einen besonderen Namen gemacht hat sich das Resort auch durch die jährlichen Events: diese reichen vom Sani Gourmet Festival, über die Eco-Days, bis hin zum Sani Festival mit renommierten Künstlern aus Jazz und Weltmusik. Die Anreise erfolgt über den Flughafen Thessaloniki, der nur eine knappe Autostunde vom Resort entfernt ist und von allen großen Airports im deutschsprachigen Raum angeflogen wird, beispielsweise von Aegean Air. Mehr Details unter www.sani-resort.com.





