Evangelisches Krankenhaus Hubertus startet Imagekampagne

Mit einer Imagekampagne unter dem Motto „Medizin und Menschlichkeit – das sind wir!" setzt das Evangelische Krankenhaus Hubertus in Zehlendorf mit seinen neun Fachabteilungen jetzt Zeichen und verstärkt vor allem im direkten Einzugsgebiet im Berliner Süd-Westen seine Präsenz. Neben großflächiger Außenwerbung und Anzeigen sorgen mit Kampagnenmotiven gestaltete Busse und weitere Maßnahmen für mehr Sichtbarkeit im Umkreis und positionieren das Haus als kompetenten und sympathischen Gesundheitsdienstleister in Zehlendorf.



„Die Kombination aus hoher medizinischer Qualität und gelebter Zuwendung zeichnet das Evangelische Krankenhaus Hubertus aus, deshalb haben wir bewusst die Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Kampagne gestellt", sagt Katrin Grüner, Key Account Managerin von Salzkommunikation Berlin. Die Spezialisten für anspruchsvolle Kommunikation entwickelten in enger Zusammenarbeit mit der Krankenhausleitung die Kampagne. Zum Auftakt der Kampagne war eine Woche lang eine Selfie-Fotostation im Krankenhaus aufgebaut, in der sich die Mitarbeiter fotografieren konnten. Entstanden sind so Selfie-Schnappschüsse von Mitarbeitern aller Krankenhausbereiche, die die besondere Atmosphäre des Hauses einfangen. In diesem Stil wurden dann auch die Kampagnenmotive umgesetzt.



„In unserem Krankenhaus erleben Patienten eine familiäre Atmosphäre mit einem hohen medizinischen Niveau. Diese Botschaft wollen wir vor allem in unserer Nachbarschaft verbreiten.", so Dr. med. Matthias Albrecht, Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Hubertus, zu den Zielen der Kampagne. „Die Kampagne soll aber gleichzeitig unsere Wertschätzung für die Mitarbeiter und ihre gute Arbeit ausdrücken", betont Albrecht. Durch die Mitwirkung der Belegschaft wirkt die Kampagne auch stark nach innen und ermöglicht die Identifikation mit den Unternehmenswerten.



Über das Evangelische Krankenhaus Hubertus



Das Evangelische Krankenhaus Hubertus in Berlin-Zehlendorf, ein Unternehmen der Paul Gerhardt Diakonie, ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Mitgliedshaus der Wannsee-Schule für Gesundheitsberufe. In dem 1931 gegründeten Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 205 Betten werden jährlich 6.500 Patienten stationär und 13.000 Patienten ambulant versorgt.



Zum Evangelischen Krankenhaus Hubertus gehört das dreifach zertifizierte Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg. Weitere Behandlungsschwerpunkte sind die Altersmedizin, die Innere Medizin inklusive Kardiologie sowie Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparats. www.pgdiakonie.de/hubertus

Salzkommunikation Berlin GmbH

Salzkommunikation Berlin ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur aus Berlin. Wir sind Spezialisten für die Kommunikation anspruchsvoller Themen. Interne und externe Kommunikation setzen wir in klassischen und neuen Medien um. So entstehen aus komplexen Herausforderungen medienübergreifende Konzepte, die Marken oder Produkte zum Erlebnis machen. Seit 2013 ist Salz für die Paul Gerhardt Diakonie als Lead-Agentur tätig und verantwortete bereits den Relaunch des Corporate Designs und des Web-Auftritts sowie seiner Einrichtungen und Tochterunternehmen. www.salz-berlin.de

