Bekanntgabe der Gewinner des Salus Medienpreises 2016

Über die SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG

Salus Medienpreis 2016: am gestrigen 5. Oktober 2016 wurden die Preisträger des Salus Medienpreises feierlich bei der offiziellen Preisverleihung im Hilton Munich Park in München verkündet. Volker Barth, Leo Frühschütz, Jens Brehl, Tobias Chmura und Anja Banzhaf sind die glücklichen Gewinner. Der Naturarzneimittelhersteller Salus ehrt seit 2010 journalistische Arbeiten, die sich kritisch mit Risiken und Auswirkungen der Agro-Gentechnik auseinandersetzen oder der Frage nachgehen, welche Chancen eine ökologische und gentechnikfreie Landwirtschaft der Umwelt bietet.



Schon vor Beginn der Veranstaltung am gestrigen Abend des 05.10.2016 herrschte eine gute und angeregte Stimmung unter den rund 150 geladenen Gästen, welche aus unterschiedlichsten journalistischen und fachspezifischen Bereichen stammten. Die Spannung unter den zehn Nominierten war groß, denn noch wusste niemand, wer die Gewinner des Abends sein würden. Eröffnet wurde die Preisverleihung gegen 19 Uhr durch den Geschäftsführer der SALUS Haus GmbH Dr. Florian Block und den Firmengründer und Stifter des SALUS Medienpreises Otto Greither.



Es folgte eine interessante Keynote von Dr. Daniela Gottschlich zum Thema Agro-Gentechnik und ökologische Landwirtschaft. Sie lehrt derzeit Politische Ökologie an der Freien Universität Bozen, Italien. Zuvor hatte sie Vertretungsprofessuren an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Universität Hamburg und ist Projektleiterin der Forschungsnachwuchsgruppe "PoNa - Politiken der Naturgestaltung. Ländliche Entwicklung und Agro-Gentechnik zwischen Kritik und Vision" an der Leuphana Universität Lüneburg.



Durch den Abend begleitete als Moderator der Schauspieler Andreas Hoppe, der mit seiner galanten und charmanten Art die Zuschauer in seinen Bann zog und diese gerne auch mal zum Schmunzeln brachte. Die Laudatoren Valentin Thurn, Dr. Karl von Koerber und Christoph Hofstetter (Geschäftsführer der SALUS Pharma GmbH) berichteten höchst spannend von den journalisti schen Errungenschaften der Gewinner und lobten deren inhaltsstarke und fundierte Arbeiten. Sie betonten auch nochmals, wie schwierig es war, unter den über 50 Bewerbungen die tatsächlichen Preisträger zu ermitteln.



So gab es in diesem Jahr erneut nicht nur einen Gewinner für den Hauptpreis, sondern zwei. Volker Barth vom WDR für "Gift im Acker - Glyphosat, die unterschätzte Gefahr?" und der Schrot & Korn-Redakteur Leo Frühschütz für "Die Preise lügen" teilen sich diesen Preis. Valentin Thurn übergab Jens Brehl für seinen eingereichten Beitrag "Regionale Biolebensmittel - Gesundes und Köstliches aus Fulda, Rhön, Vogelsberg und Nordhessen" einen Sonderpreis. Dr. von Koerber verkündete dann den Gewinner des Nachwuchspreises, nämlich Tobias Chmura vom Bayerischen Rundfunk, für seinen Beitrag "Bio für alle - Traum oder Wirklichkeit". Zu guter Letzt wurde der Otto-Greither-Sonderpreis durch Christoph Hofstetter bekannt gegeben, welcher an Anja Banzhaf für Ihre großartiges Buch "Saatgut. Wer die Saat hat, hat das Sagen" ging.



Die Jury

Anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums hatte es erstmals eine Neubesetzung der Jury gegeben: Neben der früheren Verlegerin und Gründerin der Stiftung AMAZONICA Mascha Kauka analysierten Autor und Regisseur Valentin Thurn sowie der Leiter der Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung am Beratungsbüro für ErnährungsÖkologie Dr. Karl von Koerber in diesem Jahr die eingereichten Bewerbungen und ermittelten so die Gewinner in einer eintägigen Jurysitzung.



Salus Medienpreis 2017

Alle Infos zur neuen Bewerbungsrunde und den Teilnahmebedingungen finden Sie im Laufe der nächsten Monate unter http://www.salus-medienpreis.de/....



Übersicht Preisträger und Beiträge



Salus Medienpreis - Hauptpreis

Volker Barth, "Gift im Acker - Glyphosat, die unterschätze Gefahr?" (WDR): Glyphosat ist angeblich völlig gefahrlos, sagen die einen, mit großen Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier, sagen die anderen. Volker Barth fragt nach, wie es sein kann, dass dieses Mittel seit 1974 ohne eine geprüfte Zulassung in Deutschland im Testbetrieb verlängert wird, obwohl es seit zehn Jahren Hinweise auf die Gefährlichkeit gibt.

http://www1.wdr.de/...



Salus Medienpreis - Hauptpreis

Leo Frühschütz, "Die Preise lügen" (Schrot & Korn): "Das war mal wieder ein günstiger Einkauf: 99 Cent für 100 g Tilsiter, 1 Euro 50 Cent für sechs Bratwürste, der Liter Vollmilch für 59Cent ... Der Einkaufswagen ist voll und hat gerade einmal 30 Euro gekostet." Leo Frühschütz geht in seinem Artikel der Frage nach, warum herkömmliche Artikel auf den ersten Blick so billig erscheinen.

http://schrotundkorn.de/...



Salus Medienpreis - Sonderpreis

Jens Brehl, "Regionale Biolebensmittel - Gesundes und Köstliches aus Fulda, Rhön, Vogelsberg und Nordhessen" (parzellers Verlag): Warum in die Ferne schweifen, wenn der Genuss mit gutem Gewissen direkt vor unserer Haustür liegt? Um das zu ergründen hat sich Jens Brehl im Umkreis von 100 Kilometern um seine Heimatstadt Fulda auf Entdeckungstour begeben.

http://www.parzellers.de/...



Salus Medienpreis - Nachwuchspreis

Tobias Chmura, "Bio für alle - Traum oder Wirklichkeit?" (Bayerischer Rundfunk): Tobias Chmura studierte Geographie, Germanistik und Physische Geographie in Münster und Leipzig. In seinem Radiobeitrag "Bio für alle - Traum oder Wirklichkeit?", geht er der Frage nach, ob "Bio für alle" möglich ist und ob es am Ende überhaupt für alle reichen würde. http://www.br.de/...



Otto-Greither-Sonderpreis



Anja Banzhaf, "Saatgut. Wer die Saat hat, hat das Sagen" (oekom Verlag): Anja Banzhaf ist Gartenund Saatgutaktivistin und engagiert sich für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. In Ihrem Buch "Saatgut. Wer die Saat hat, hat das Sagen", beschreibt sie, wie die Agrarindustrie versucht, weltweit die Kontrolle über das Saatgut zu übernehmen und wie Bäuerinnen und Gärtner dafür kämpfen über ihre Art der Landwirtschaft selbst zu bestimmen.

https://www.oekom.de/...

