Salinda Resort & Spa - Reise der Sinne

Phu Quoc Island/Vietnam. Das Fünf-Sterne-Boutique-Hotel Salinda Resort scheint eine Wohlfühloase deluxe zu sein, in der sich Gäste auf eine besondere Reise der Sinne begeben. Hier stimmt das ganze Paket. Die Landschaft der vietnamesischen Insel Phu Quoc Island, das Ambiente im Resort direkt am Strand und vor allem das außergewöhnliche Salinda Spa sorgen für pure Entspannung und Wohlfühlen.



Das Salinda Spa by Guru Spa Thailand ist das einzige Spa in Vietnam, das von einem erfahrenen Spa-Team aus Thailand betrieben wird. Der Grund für ein Thai Spa liegt in der tiefen Überzeugung des Salinda Resorts, dass das thailändische Wissen über Spa-Anwendungen, die Thai Massage und die unverwechselbare thailändische Freundlichkeit das nachhaltigste Konzept für ein Spa ist. Die Gäste fühlen sich nach den zeitlosen Wellnessbehandlungen durch die erfahrenen Spa-Therapeuten körperlich wie seelisch entspannt, verjüngt und energiegeladen.



Urlaub mit allen fünf Sinnen genießen



Das Salinda Spa auf zwei Etagen mit sieben Behandlungsräumen, Dampfbad, Sauna, Regenduschen und Jacuzzi berührt alle fünf Sinne seiner Gäste: SEHEN beeinflusst unsere Gefühle. Die Entspannungssuchenden erleben einen kulturell-beeinflussten Einrichtungsstil, der auf edelste Weise mit vietnamesischem und thailändischem Dekor, Holz und Bronze-Elementen, das Spa in eine beruhigende Atmosphäre taucht. SCHMECKEN können die Gäste aus den heißen und kalten Spa-Tees die wohltuende Wirkung des Ingwers und die medizinischen Qualitäten des Honigs, dem natürlichen Antibiotikum der Natur. Die Tasse vor und nach der Behandlung unterstützt das Immunsystem. RIECHEN und einatmen von ätherischen Ölen hat therapeutische Wirkung und ruft Emotionen in uns hervor. HÖREN von beruhigender und heilender instrumenteller Musik aus einer Mischung von Meditation, Reiki und natürlichen Klängen beruhigt den Herzschlag und beeinflusst unsere körpereigenen Schwingungen. BERÜHRUNGEN kommen von den magischen Händen der Thai-Therapeuten, die weltweit für ihre Behandlungsleistung und Spa-Techniken bekannt sind.



Zu den einzigartigen Behandlungen des Salinda Spa zählt die „Signature Pearl Massage“, die durch rhythmische Bewegungen der Therapeuten Muskelverspannungen löst. Das dabei verwendete einzigartige Phu Quoc Perlenöl ist reich an Mineralien und Aminosäuren und pflegt die Haut und sorgt für mehr Strahlkraft.



Das Salinda Spa alleine ist bereits die Reise wert. Aber auch das Gesamtpaket stimmt. Das Salinda Resort liegt direkt an der Westküste von Phu Quoc Island am 20 km langen Long Beach, umgeben von Palmen, einem Mango-Garten und einem natürlich angelegten Flusslauf, der sich durch das Resort zieht. Der Golf von Thailand spült seine meeresblauen, weichen Wellen an den Muschel-farbigen Sandstrand. Die Natur ist hier noch ein maßgeblicher Architekt der Landschaft.



Die großzügigen, eleganten Zimmer, Suiten und Villen in modernem Design mit allen Annehmlichkeiten an schlichten Luxus verfügen jeweils über einen privaten Balkon. In den beiden Hotel-eigenen Restaurants wird exzellente italienische Küche geboten sowie vor der Kulisse einer Open-Show-Kitchen bekommen die Gäste vietnamesische und internationale Gerichte auf höchstem Niveau kredenzt. Die Landschaft des Infinity-Pools mit ionisiertem Wasser (mit aus Salz natürlich gewonnenem Chlor) und eine chilligen Poolbar für tropische Drinks erfrischen die Gäste zu jeder Tageszeit.



Phu Quoc Island, auch unentdecktes „Ko Samui Vietnams“ genannt, wird gerade bekannt für seine einladenden, eleganten Strände, die noch weitgehend unberührte Natur mit üppiger Vegetation und Hügellandschaft, seine entspannte Atmosphäre, freundlichen Einheimischen und großartigen Möglichkeiten zum Scuba Diving und Schnorcheln in intaktem, kristallklarem Wasser und bunten Korallenriffen. Mit ihren tropischen Dschungeln ist die Insel Phu Quoc die noch zu entdeckende Perle unter Asiens Küsten. Das Salinda Resort darf sich als erstes Luxus-Strandresort auf Phu Quoc Island bezeichnen - und als wahre Wohlfühloase in paradiesischer Landschaft.

Salinda Resort Phu Quoc Island

Das Salinda Resort Phu Quoc Island ist das erste Luxus-Strandresort auf Asiens Perleninsel Phu Quoc Island, welches seit seiner Eröffnung im Oktober 2014 seine Gäste begeistert. Die Insel wurde von National Geographic auf Platz 3 der 15 beliebtesten Destinationen für Wintertrips gewählt. Mit 121 Deluxe Zimmern, Suiten und Villen gelingt es dem Salinda Resort die tropische Vegetation der Insel mit modernen Design aufzuwerten. Das Salinda Restaurant bietet seinen Gästen exquisite regionale sowie international Küche mit bezauberndem Blick auf den Long Beach und das glitzernde Meer im Sonnenuntergang. Das Salinda Spa - betrieben von Guru Spa Thailand - vereint das Beste aus thailändischer und vietnamesischer Spa-Tradition und -Innovation. Phu Quoc Island ist nach wie vor ein unentdecktes Paradies, dass Gäste aus eigenen Stücken entdecken können oder sie nehmen an organisierten Aktivitäten wie Schnorcheln, Kajaken oder an kulturellen Touren zu lokalen Perlen- oder Pfefferfarmen teil. Nicht weit vom Resort liegt der Phu Quoc National Park, der sich über mehr als die Hälfte der Inselfläche erstreckt. Die Ausflügler können hier artenreiche Wälder und atemberaubende Wasserfälle bestaunen. Das Salinda Resort Phu Quoc Island ist sehr stolz auf seinen Qualitätsanspruch und die Freundlichkeit seines Personals, die den Gästen stets zuvorkommend zur Seite stehen. Gerne erfüllen sie den Gäste alles in ihrer Möglichkeit Stehende, vom privaten Dinner am Strand bis zu individuellen Ausflügen.



www.salindaresort.com



