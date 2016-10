Achterbahn mit Potenzial: Rohstoffanlagen

Das Auf und Ab an den Rohstoffmärkten hält an: Trotz der Verluste im dritten Quartal vertraut Alwin Schenk, Portfoliomanager bei Sal. Oppenheim, unverändert auf die Attraktivität dieser Anlageklasse:



- „Der relative Vergleich spricht für Rohstoffinvestments: Bei Aktien und Renten erscheinen die Kurse und Bewertungen angesichts des politischen und wirtschaftlichen Umfelds hoch. Zudem hängen sie am Tropf der Notenbanken."



- „Kombiniert man Rohstoffanlagen mit Aktien und Renten, können sie das Portfoliorisiko verringern, obwohl sie hoch volatil sind: Rohstoffe unterliegen völlig anderen Einflüssen."



- „Rohstoffanlagen profitieren von einem Umfeld mit anhaltend niedrigen Kapitalmarktzinsen und sinkender Dollar-Fantasie. Zudem dürften die niedrigen Anlageinvestitionen der vergangenen Jahre dafür sorgen, dass die Angebotsüberhänge in vielen Bereichen mittelfristig verschwinden."



- „Nach den jüngsten OPEC-Beschlüssen halten wir das Risiko stark fallender Ölpreise für begrenzt. 2016 rechnen wir mit einem Ölpreis von 50 US-Dollar je Barrel und 2017 mit 60 US-Dollar je Barrel."

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren