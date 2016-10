Offizieller Start der Kickstarter-Kampagne für "Court of the Dead: Underworld Rising"

Sideshow Collectibles und Arcade Distillery LLC haben heute gemeinsam ihre erste Kickstarter-Kampagne gestartet, um Fans von Sideshow und Court of the Dead sowie die weltweite Gamer-Gemeinschaft Teil der Entstehungsgeschichte von "Court of the Dead: Underworld Rising" werden zu lassen.



"Underworld Rising" wird als 2D Turn-based RPG entwickelt und gibt den Spielern die Möglichkeit, Teil des "Court of the Dead"-Universums zu werden. Geplant ist die Veröffentlichung als Free-to-Play-Titel auf PlayStation sowie Steam. In einem weltweiten Online-Modus können Spieler gegeneinander antreten. Die Veröffentlichung ist zeitgleich in den USA und Europa geplant.



Weltweit sind die Sammelfiguren von Sideshows eigens entwickelter Serie heiß begehrt. Umso wichtiger ist, dass das Spiel zur Erweiterung des Universums beiträgt und es den Spielern frei zur Verfügung gestellt werden wird.



KICKSTARTER - DER UNTERSCHIED



Anders als bei regulären Spielekampagnen auf Kickstarter üblich, werden Unterstützer der Kamagne nicht nur exklusiven Zugang zur Beta-Version des Spiels bekommen. Zusätzlich werden bereits bei der zweitniedrigsten Stufe physische Gegenwerte vergeben. In einer der höheren Stufen lockt sogar der Hauptcharakter "Death" als exklusiver Reward.



Der Stil und die Animationen des Spiels orientieren sich an den grandiosen Kreationen, die Sideshow mit Court of the Dead geschaffen hat.



ZU SIDESHOW COLLECTIBLES



Seit über 22 Jahren stellt Sideshow Sammelfiguren der höchsten Qualität nach den Vorbildern von Musikern, Ikonen, Comic- und Filmhelden sowie vielen weiteren Genres her. Unter anderem hält Sideshow Linzenzen zu weltberühmten Charaktern von DC, Marvel, Star Wars u.v.m. Court of the Dead ist Sideshows erste eigene Kreation und entsprang vollständig dem Kopf des Kreaktivchefs Tom Gilliland.



>> Zur offiziellen Webseite von Sideshow



ZU ARCADE DISTILLERY



Arcade Distillery wurde 2015 als Entwicklerstudio von Videospielen in New York gegründet. Das Team setzt sich aus Veteranen der Videospielindustrie zusammen, die gemeinsam sechzig Jahre Erfahrung in Videospielentwicklung und -veröffentlichung aufbieten. Die Mitglieder haben zuvor an Projekten verschiedenster großer Firmen mitgearbeitet (u.a. Electronic Arts, Disney, GREE and Wizards of the Coast). Die Firma entwickelt eigene sowie lizenzbasierende Videospiele für den weltweiten Markt und auf allen Plattformen.



>> Zur offiziellen Webseite von Arcade Distillery

