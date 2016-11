Die "grösste Schweizerfahne der Welt" ist wieder ganz!

In der Nacht auf den 1. August dieses Jahres fegte ein Unwetter über die Schwägalp, der Säntiswand entlang und zerriss die mit 80 mal 80 Metern grösste 1. Augustfahne.



Für die Projektverantwortlichen war rasch klar, alles Menschenmögliche zu bewerkstelligen, damit die Fahne auch am nächsten 1. August wieder von der Säntiswand prangt. Auf dem Fussballplatz in Urnäsch wurde die „Schadenaufnahme“ organisiert und alle Risse penibel aufgenommen, protokolliert und zurück auf die Schwägalp transportiert, wurde die Fahne getrocknet und gereinigt.



Während insgesamt sechs Arbeitstagen haben die beiden Näherinnen der Heimgartner Fahnen AG auf der Schwägalp die vielen kleinen Löcher und Risse geflickt und in den letzten beiden Tage die beiden auseinander gerissenen Fahnenteile wieder zusammengenäht. Das war nicht so ganz einfach! Damit die Näherinnen Ihre Nähte platzieren konnten, braucht es Hilfspersonal, welches die riesigen Stoffmengen an, durch und hinter die Nähmaschinen gezogen, getragen und gestossen hat.



Die Bevölkerung rund um den Säntis kann sich freuen. Die weltgrösste 1. Augustfahne wird auch im nächsten Jahr wieder am Säntis hängen und weit über die Bodenseeregion hinausstrahlen.









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren