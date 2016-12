Landtagspräsident Dr. Matthias Rößler und Sozialministerin Barbara Klepsch zeichnen ehrenamtlich engagierte Bürger aus

»Ehrenamtliches Engagement und freiwilliges Ehrenamt sind die lebendige Basis einer Bürgergesellschaft und Fundamente der Lebensqualität in unserem Land. Sie sind unverzichtbar für eine solidarische und gerechte Gesellschaft. Wie jedes Gemeinwesen ist auch der Freistaat Sachsen auf Bürgerinnen und Bürger angewiesen, die sich für das gesellschaftliche Zusammenleben engagieren«, sagte Landtagspräsident Rößler heute in Dresden.



In Sachsen engagieren sich 40 Prozent aller Sachsen über 14 Jahren ehrenamtlich. Gemeinsam mit der Staatsministerin für Soziales zeichnete er heute im Sächsischen Landtag fast 60 Bürger aus dem gesamten Freistaat aus. Sie wurden für die Ehrung von den Landkreisen, Wohlfahrtsverbänden und Kirchen vorgeschlagen.



»Unsere Demokratie lebt auch davon, dass viele Menschen die Gesellschaft mitgestalten wollen. Unsere ehrenamtlich Engagierten sind eine wichtige Stütze, die sich aktiv in unser Gemeinwesen einbringen. Wir brauchen viel mehr Menschen wie Sie, die sich einbringen und Dinge positiv verändern wollen«, sagte Sozialministerin Barbara Klepsch.



Dr. Präsident Rößler und Staatsministerin Klepsch würdigte den freiwilligen Einsatz der Ehrenamtlichen als Bereicherung für die Gesellschaft: Ob in der Jugend- oder Seniorenarbeit, im Sport- oder Musikverein, bei der Luftrettung, im Naturschutz oder in der Plauener Unterwelt, ehrenamtliches Engagement durchdringe alle Bereiche der Gesellschaft.



Ausgezeichnet wurden:



Heidemarie Arzt - 08491 Netzschkau - Mitglied der Selbsthilfegruppe (SHG) Trockene Alkoholiker, Ausbildung zur ehrenamtlichen Suchtkrankenhelferin, Mitwirkung in der Laienspielgruppe der SHG



Roua Belal - 01809 Heidenau - Ehrenamtliche in der Beratungsstelle des Migrationsdienstes in Pirna, Unterstützung anderer Migranten mit Arabisch-Kenntnissen



Helga Bischof - 04277 Leipzig - Mitglied der Selbsthilfegruppe (SHG) Inkontinenz in Leipzig, Engagement in der Organisation der SHG und beim Austausch mit anderen sächsischen Kontinenz-Selbsthilfegruppen



Irene Brückner - 04105 Leipzig - Engagement im Leipziger Erwerbslosenzentrum Leipzig e. V., Organisation und Planung von Veranstaltungen zur Vorstellung von Hilfsangeboten



Regina Dietrich - 08485 Waldkirchen - Mitglied im Deutschen Roten Kreuz, Engagement im Vorstand des Kreisverbandes und im Ortsverein Lengenfeld als Schatzmeisterin, Mitwirkung in der Verpflegungs-, Betreuungsgruppe des DRK



Uwe Donath - 02763 Bertsdorf-Hörnitz - Engagement in Kindertagesstätte der AWO Oberlausitz, Organisation von Sport- und Bewegungsübungen für Kindergartenkinder



Helga Döring - 04129 Leipzig - Mitglied und aktive Helferin der Volkssolidarität, Engagement bei der Betreuung der Mitglieder und der Interessengruppen im Stadtverband Leipzig



Ulrike Dornheim - 04129 Leipzig - Leiterin des Begegnungs- und Informationszentrums „Haus Leben“ für Tumorkranke und deren Angehörige in Delitzsch, Organisation und Leitung von geförderten Kosmetikseminaren der Deutschen Knochenmarkspende



Irmhild Dusek - 02829 Königshain - Engagement im Familientreffpunkt der Caritas „Cari-fé“ in Görlitz, Betreuung der Kinder bei Kreativnachmittagen und Mithilfe bei Hintergrundtätigkeiten bei der Babymassage



Sascha Ehlers - 08529 Plauen - Mitglied bei der Johanniter Unfallhilfe e. V. im Vogtlandkreis, Gründer der Johanniter-Jugend und Aufbau eines Schulsanitätsdienstes an der Grund- und Mittelschule Pausa



Wolfgang Erdtel - 09669 Frankenberg/Sa. - Engagement in der Kaninchenzucht und ehemaliger Vorsitzender des Frankenberger Rassekaninchenzüchtervereins



Hildegard Fabich - 01809 Heidenau - Engagement und Hilfsbereitschaft im Bereich Seniorenarbeit, Unterstützung der Caritas durch Sach- und Geldspenden



Torsten Fink - 04315 Leipzig - ehrenamtliches Engagement als Job-Pate für Arbeit durch Management/Patenmodell. Damit schafft er zahlreichen Arbeitsuchenden die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt wieder selbst zu verdienen und neues Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu entwickeln.



Hans-Jürgen Fischer - 09618 Brand-Erbisdorf - ehrenamtliches Engagement als Vereinsvorsitzender des Stadtvereins Brand-Erbisdorf, Organisation von Stadt-, Herbst- und Familienfesten in Brand-Erbisdorf



Claus Führer - 09322 Penig - Engagement im Faschingsclub Penig e. V. , Mitwirkung bei Vor- und Nachbereitungen von Veranstaltungen des Faschingsclubs



Bernd Geipel - 08547 Plauen OT Jößnitz - Mitglied im Deutschen Roten Kreuz, Gründungsmitglied des 1. Sanitätszuges Plauen, Engagement bei Einsätzen, Übungen und Ausbildungen



Volkmar Herklotz - 09619 Sayda - Vereinsvorsitzender für den Stadtverein Sayda e. V. , Mitglied im Heimatmuseum „Hospital zu St. Johannes“, Engagement in verschiedenen Sportvereinen in Sayda



Rudolf Heuser - 08058 Zwickau - Tätigkeit in der Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen e. V., Engagement im Veranstaltungsbereich und der Öffentlichkeitsarbeit



Ingrid Holzbrecher - 04774 Dahlen - Vorstandsmitglied und Schatzmeisterin des VdK‑Ortsverbandes Oschatz, Engagement bei der Organisation von Mitgliederveranstaltungen



Frank Jünger - 02692 Obergurig - Mitbegründer des Vereins HELO (Historische Entwicklung des Landmaschinenbaus) e. V. , Tätigkeit im Heimatverein, Engagement beim Ortskanal Obergurig



Ursula Kaden - 02826 Görlitz - Engagement beim Familientreff der Caritas „Carife“, Tätigkeit als Familienpatin



Daniel Kassube - 01705 Freital - Engagement in der Informations- und Kontaktstelle „Mittelpunkt“ des Dresdner Pflege- und Betreuungsvereins e. V., Organisation von Informationsveranstaltungen



Josef Kellermann - 09661 Hainichen - Tätigkeit als Flüchtlingshelfer, Engagement bei der Durchführung von Deutschkursen



Heinz-Dieter Knebel - 01307 Dresden - Engagement bei der Volkssolidarität Dresden e. V., Mitwirkung bei der Organisation von nachbarschaftlicher Betreuung in Dresden‑Johannstadt



Bernd Knorr - 08527 Plauen OT Stöckigt – Jahrzehntelanges Mitglied der Ortsfeuerwehr Stöckigt, davon langjährig als Wehrleiter.



Mathias Körner - 01169 Dresden - Engagement im Stadtgebiet Dresden-Gorbitz: Schaffung eines öffentlich zugängigen Pressearchivs, Initiierung und Organisation der Dresdner-Tibettage in Gorbitz, Durchführung einer Ideenwerkstatt Gorbitz 2025+



Gisela Kunze - 02977 Hoyerswerda - Mitglied beim Sozialverband VdK Sachsen, Tätigkeit als Schatzmeisterin, Organisation von Veranstaltungen



Bärbel Lehmann - 09526 Olbernhau - Engagement bei der Lebenshilfe Ortsverband Dresden e. V., Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen auf Reisen



Frank Lehnhardt - 09603 Großschirma - Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Reichenbach, Mitwirkung bei dem Aufbau des Vereinsheimes, Organisation des „Stammtisches“ im Vereinsheim



Marianne Moritz - 02929 Rothenburg - Engagement im Ladenprojekt »Hand in Hand« Marktladen von Rothenburgern für Rothenburger, Unterstützung bei der Kundenberatung, Ausstellung der Gegenstände im Laden und bei der Abrechnung der Spenden



Uwe Mühle - 02935 Weißwasser – Engagement im Kirchenförderverein der Evangelischen Kirchengemeinde, Aufbau der Ausstellung einer Heimatstube im Kirchturm, Organisation von Turmbesteigungen und Besichtigungen



Gert Müller - 08525 Plauen - Vorsitzender des Vogtländischen Bergknappenvereins zu Plauen, Arbeitseinsätze zur Instandhaltung des Alaunbergwerkes, Führungen durch das Bergwerk bzw. das Luftschutzmuseum, Vorträge über Bergbau, Luftschutz und Besucherbergwerk, Öffentlichkeitsarbeit für die »Plauener Unterwelt«



Narangarav Nyamsuren - 09112 Chemnitz - Mitglied des Vorstandes und Schatzmeister der Integrationsgemeinschaft ausländischer Erwerbstätiger, Angebot an Seminaren, Workshops und Veranstaltungen mit entwicklungspolitischer Informations- und Bildungsarbeit für Kitas und Schulen



Eckhard Rehnert - 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge - Gründungsmitglied im Evangelischen Schulverein Leukersdorf, Tätigkeit als Kirchenvorstand und im Bauausschuss der Kirchgemeinde, Ortschronist im Jahnsdorfer OT Leukersdorf



Gerhard Richter - 09619 Sayda - Mitwirkung in der Wählervereinigung Handwerker und Gewerbetreibende des Stadtrates Sayda, Engagement in der Verbesserung der Infrastruktur für Schulen, Kindergärten und Feuerwehr



Helmut Richter - 01773 Altenberg - Neuordnung und Pflege des Stadtarchivs, Ortschronist, Mitgründer des Fremdenverkehrs- und Heimatvereines, maßgeblich an der Fertigstellung des Bergbau-Rundweges auf der Sachsenhöhe beteiligt



Erich Riedel - 01326 Dresden - Vorsitzender der Interessengemeinschaft Historische Friedrichstadt, Engagement bei der Weiterentwicklung des Dresdner Stadtteiles Friedrichstadt, Organisation von Stadtteilführungen, Vorträgen und Ausstelungen



Jürgen Rolke - 01277 Dresden – als Mitglied in der Landesleitung Bergwacht begeistert er vor allem junge Menschen für eine Mitarbeit, Spezialist für die Luftrettung



Heiko Roßberg - 09661 Hainichen - Tätigkeit als Flüchtlingshelfer, Engagement bei der Durchführung von Deutschkursen



Roland Schlosser - 08248 Klingenthal – Jährliche Pflege sowie artgerechte und damit biotopsichernde Flächennutzung im Gesamtkomplex des Flächennaturdenkmals Arnikawiesen, Beratende Tätigkeit als berufener Naturschutzhelfer



Herbert Schnabel - 02997 Wittichenau – Pilzberater, Wolfsbotschafter, Betreuung der Weißstorchennester in der Elsteraue, Naturschutzhelfer: Engagement beim Naturschutz, Artenschutz, Biotopschutz und Umweltschutz



Reinhard Senf - 04741 Roßwein - Gründungsmitglied des Roßweiner Hei-matvereins, der sich der Erforschung, Bewahrung und Verbreitung der Stadt-geschichte und Sehenswürdigkeiten verschrieben hat. Als Mitglied der Arbeits-gemeinschaft Stadtgestaltung Ausbau und Vernetzung regionaler Wanderwege.



Carola Stejskal - 01705 Freital - Mitorganisation inklusive Ferienfreizeiten von Schülern der Förder- und Grundschulen mit dem Ziel, das Kennenlernen von Kindern mit und ohne Behinderungen sowie die gegenseitige Akzeptanz im gemeinsamen Erleben sinnvoller Freizeit zu ermöglichen, Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Großen Kreisstadt Freital.



Bernd Stieler - 02763 Zittau – Kümmert sich als Vorsitzender der Sektion Zittau des Deutschen Alpenvereins um Baumaßnahmen an den sektionseigenen Hütten in Jonsdorf und Hohnstein sowie um Finanzierung und Bau einer Kletteranlage, Engagement bei grenzüberschreitenden Kleinprojekten im Rahmen der Euroregion Neiße.



Dr. Werner Stuber - 04229 Leipzig - Vorstandsmitglied und Rechnungsprüfer im Verein AIDS-Hilfe Leipzig e. V., Organisation und Durchführung von Präventionsveranstaltungen



Jan Uhlig - 09629 Reinsberg – Engagiert sich in Benefizkonzerten zur Erhaltung von Kirchendach, Orgel und der Alten Schule, kümmert sich als Ansprechpartner und Begleiter bei Behördengängen um Flüchtlinge



Lilly Vicedom - 08340 Schwarzenberg – Organisiert als Vorsitzende des Vereins Kunstfreunde Schwarzenberg e. V. Konzerte, Kunstpräsentationen und Versteigerungen für soziale Zwecke



Monika Winkler - 01257 Dresden - Engagement im Seniorenzentrum, intensive Betreuung einer sehbehinderten Bewohnerin durch Begleitung zu Veranstaltungen und bei Einkäufen



Claudia Wirth - 02625 Bautzen - Engagement bei der Arbeiterwohlfahrt, Organisation von Zusammenkünften im Tagestreff, Vorbereitung von tagestrukturierenden Angeboten wie gemeinsames Essen, Gesprächsrunden und Vorträgen



Rose-Marie Zock - 02828 Görlitz - Engagement im Seniorenbeirat der Stadt Görlitz, im Verein für grenzüberschreitende Vernetzung sozialer Arbeit und im Verein »Frauen auf dem Weg nach Europa«

